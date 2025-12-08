Lába amputálása után Meghan Markle apja elszánt, hogy újra járni fog

Múlt héten lapunk is hírül adta, hogy életmentő műtétje volt Meghan Markle apjának: Thomas Markle lábát bal térd alatt amputálták a Fülöp-szigeteken, mert egy vérrög elzárta a keringést a 81 éves férfi említett lábában, aminek következtében a végtag elfeketedett és menthetetlenné vált.

A Daily Mailnek nemrég Markle engedélyével nyilatkozott a sebésze, aki elmondta, hogy a férfi gyógyulása jó ütemben halad. Noha hosszú út áll még előtte a teljes felépülésig, az intenzív osztályról már áthelyezték egy hagyományos kórterembe.

Hosszú út áll előtte, de örülök, hogy jól viselte a műtétet, és azóta is pozitív hozzáállást tanúsít. Erős és bátor ember

– fogalmazott Dr. Sanico, aki egy háromórás műtét során amputálta Thomas Markle lábát.

A portál szerint a férfi reméli, hogy a gyógyulása után protézist kaphat, a kíméletes fizikoterápiás kezelése pedig már meg is kezdődött.

Elszánt vagyok, hogy újra járni fogok. Néha furcsa érzésem van, mintha a lábam még mindig ott lenne

– mondta Thomas Markle, aki hálás az őt kezelő orvosoknak és ápolóknak, akik megmentették az életét.

A hírek szerint Meghan Markle a történteket követően sok év után felvette a kapcsolatot apjával, a Daily Mail azonban azt írja, Thomas Markle nem kapta meg az e-mailt, amit a sussexi herceg és hercegné küldött neki a szóvivőjük szerint, ugyanis már nem fér hozzá a megadott levelezési címhez.