Meghan Markle sok év után először vette fel a kapcsolatot apjával, akinek a minap amputálták a lábát

Amputálni kellett Meghan Markle apjának egyik lábát, írtuk meg nem is olyan régen Thomas Markle kapcsán. Az életmentő műtétre azért volt szükség, mert egy vérrög elzárta a vérkeringést a 81 éves férfi bal lábában, aminek következtében a végtag elfeketedett és menthetetlenné vált.

Meghan Markle legalább 7 éve nem is tartja a kapcsolatot az apjával, Harry herceg felesége akkor orrolt meg Thomas Markle-re leginkább, mikor az a sussexi pár esküvője előtt paparazziknak adott el fotókat magáról, ahogy készült az esküvőre. Továbbá arról beszélt egyszer, ő nem öltözött be nácinak, mint a veje, így nem rosszabb a brit királyi családnál.

A BBC azt írja, Meghan Markle most mégis felvette a kapcsolatot a férfival. A hercegné szóvivője azt mondta: