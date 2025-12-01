Curtis azt mondja, egyszerűen él: „Szeretek melegítőben járni, és házhoz szállítással rendelni”

Curtis a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában beszélt arról, hogy a magánéletében igyekszik minél egyszerűbben és kényelmesen élni.

Ha nem dolgozom, akkor egyszerűen élek. Szeretek melegítőben járni, és a koronavírus-járvány óta házhoz szállítással rendelni. Nem járok boltba, de akár egy órát is eltöltök azzal, hogy elintézem online a bevásárlást. Praktikusan a legtöbbször autóval járok – de a kisfiamnak megígértem, hogy elviszem majd egyszer metrózni. Mégis, ha bárhol összefutnak velem az utcán a rajongók, nincs az a helyzet, hogy ne fogadjak egy köszönést vagy nemet mondjak egy közös fotóra

– mondta Curtis.

A korábban drogproblémákkal küzdő zenész arról is beszélt, hogy mióta felszámolt függőségével, még több megkeresése van.