Curtis azt mondja, egyszerűen él: „Szeretek melegítőben járni, és házhoz szállítással rendelni”

Curtis a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában beszélt arról, hogy a magánéletében igyekszik minél egyszerűbben és kényelmesen élni.
Ha nem dolgozom, akkor egyszerűen élek. Szeretek melegítőben járni, és a koronavírus-járvány óta házhoz szállítással rendelni. Nem járok boltba, de akár egy órát is eltöltök azzal, hogy elintézem online a bevásárlást. Praktikusan a legtöbbször autóval járok – de a kisfiamnak megígértem, hogy elviszem majd egyszer metrózni. Mégis, ha bárhol összefutnak velem az utcán a rajongók, nincs az a helyzet, hogy ne fogadjak egy köszönést vagy nemet mondjak egy közös fotóra
– mondta Curtis.
A korábban drogproblémákkal küzdő zenész arról is beszélt, hogy mióta felszámolt függőségével, még több megkeresése van.
Örülök neki, hogy jó útra tértem. Sok helyszínen tudok előadást tartani, beszélgetni fiatalokkal az életem árnyoldalairól, amelyeknek remélhetőleg annyi haszna volt, hogy eltántorítsam tőle őket. Nehéz pillanatokat éltem meg, volt, hogy kérdésesnek tűnt, hogy lesznek-e még dalaim, vagy lesz-e egyáltalán Széki Attila. Boldog vagyok, hogy kaptam egy második esélyt a Jóistentől, ez tényleg egy csoda.