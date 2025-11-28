fejes tamáskincsvadászok
Kincsvadászok: Fejes Tamás nem kapta meg az aranyórát, mégis segítséget ajánlott az eladónak

2025. 11. 28. 08:26
Családi ereklyével, egy értékes aranyórával érkezettKincsvadászokba egy eladó, ám végül nem értékesítette a tárgyat a műsorban. Bár a licit hamar elérte az egymillió forintot, ez alacsonyabb összeg volt, mint amit az értékesítő elképzelt, ezért inkább nem adta oda az órát Fejes Tamásnak. Mint elmondta, a pénzt nem magára költötte volna, hanem vesebeteg édesanyja megsegítésére. Ennek hallatára Fejes új ajánlattal állt elő.

Adjál nekem egy kis időt, és megpróbálom neked eladni drágábban. Próbáljuk belőle kihozni a maximumot, hogy a maximális pénzt kapd meg

– mondta a segítőkész kereskedő. Az eladó elfogadta az ajánlatot.

