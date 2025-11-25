lakásvadászoklékai-kiss ramónatv2
Lakásvadászok: az amerikai konyhás fürdőszobán még a vevők szeme is kikerekedett

2025. 11. 25. 13:43
Elstartolt a Lakásvadászok a TV2-n, amely egy ingatlankeresős műsor, ugyanazzal a licensszel, amelyt az RTL is bemutatott néhány hónapja. Ők Ingatlanvadászok címmel és Fördős Zé műsorvezetésével mutatták be a műsort, a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna lett a házigazda.

A műsor lényege egyszerű: ingatlant kereső civilek/celebek részére próbálnak megfelelő lakást vagy házat találni ingatlanosok. Ha egy ajánlatot elfogadnak a vevők, az az ingatlanos pontot kap (és persze a jutalékát). Pénteken pedig a legtöbb pontot bezsebelő ingatlanost választják meg a hét legjobbjának.

A hétfői debütáló adásban rögtön egy ferencvárosi lakást mutattak be a két vevőnek: egy 37 négyzetméteres ingatlant, ahol a lakásba beérve a konyhában volt egy zuhanyzófülke.

Hoppá, itt mindjárt a főzés után lehet zuhanyozni.

Az ingatlanos is jót nevetett ezen:

Megragadtad a lényeget: itt vagyunk egy amerikai konyhás fürdőszobában, ha lehet ezt így nevezni.

Érdekesség, hogy végül ez az ajánlat nyert, ugyanis a vevők kifizetették a kért 35 millió forintot a lakásért, mondván, jó volt a négyzetméterár.

