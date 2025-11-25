Kóbor kutyához hívták ki a rendőröket, akik a valóságtól felröhögtek

Nagy-Britanniában múlt hétfőn többen is értesítették a helyi rendőrséget, hogy egy derbyshire-i út mellett láttak egy vélhetően elveszett „kis, bullszerű kutyát”. Talán ki van kötve, azért látják ott órákon át.
A rendőrök ki is mentek a helyszínre, de igencsak meglepődtek, mivel találkoztak:
Svennel
A Jégvarázs rénszarvasával, vagyis egy azt ábrázoló bábuval – írta a Mirror. Vagy Sven egyik rokonával.
Valóban volt rajta hám, de akkor nem azért nem akart elfutni az a kiskutya.
Egy helyi SNT tiszt a helyszínre érkezett, és meglepetésére nem kutyát találtak, hanem a Mikulás egyik rénszarvasát, amint a Dales környéke felett végrehajtott tesztrepülés után megpihent. Miután a szigorúan rászóltak, hogy november közepén látják, magára hagyták a pihenni.
– írta a helyi rendőrség, a Matlock, Cromford, Wirksworth and Darley Dale Police SNT a Facebook-oldalán.
A rénszarvast azóta elvitték az út mellől, egy hozzászóló legalábbis arról számolt be:
Láttam, hogy Sven ma reggel újra találkozott a gazdájával. Remélem, igen, és nem szarvasrablás történt.