Kóbor kutyához hívták ki a rendőröket, akik a valóságtól felröhögtek

Nagy-Britanniában múlt hétfőn többen is értesítették a helyi rendőrséget, hogy egy derbyshire-i út mellett láttak egy vélhetően elveszett „kis, bullszerű kutyát”. Talán ki van kötve, azért látják ott órákon át.

A rendőrök ki is mentek a helyszínre, de igencsak meglepődtek, mivel találkoztak:

Svennel

A Jégvarázs rénszarvasával, vagyis egy azt ábrázoló bábuval – írta a Mirror. Vagy Sven egyik rokonával.

Valóban volt rajta hám, de akkor nem azért nem akart elfutni az a kiskutya.

Egy helyi SNT tiszt a helyszínre érkezett, és meglepetésére nem kutyát találtak, hanem a Mikulás egyik rénszarvasát, amint a Dales környéke felett végrehajtott tesztrepülés után megpihent. Miután a szigorúan rászóltak, hogy november közepén látják, magára hagyták a pihenni.

– írta a helyi rendőrség, a Matlock, Cromford, Wirksworth and Darley Dale Police SNT a Facebook-oldalán.

A rénszarvast azóta elvitték az út mellől, egy hozzászóló legalábbis arról számolt be: