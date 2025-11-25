Ismét eltávolodott egymástól Kármán Odett és Kamarás Norbi

Három hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy Kamarás Norbi és Kármán Odett újra összejöttek, de úgy tűnik, azóta ismét szakítottak és most nincsenek együtt. Erről Kármán Instagramon írt, miután véget ért az Exek csatája tévés vetítése. Úgy fogalmazott, hogy a forgatás óta jó kapcsolatban vannak Kamarással, támogatják és segítik egymást.

Hogy mi lesz velünk a jövőben, azt nem tudjuk, de most egy kicsit nagyobb távolságból, mindenki magára fókuszál!

– olvasható Kármán Odett bejegyzésében.

A páros tavaly év végén jelentette be, hogy hónapok óta külön vannak. Később aztán szerepeltek az Exek csatájában, amit először az RTL+-on lehetett megnézni. A realityt ők nyerték meg, ezt követően közölték a nyilvánossággal, hogy újra együtt vannak.

A műsor végére nagyon összecsiszolódtunk, nem véletlenül csattant el az a csók sem. Azóta eltelt négy hónap, mi pedig életünk legboldogabb időszakát éljük azóta is. Minden a helyére került, mindent kibeszéltünk, és most élvezzük, ami közöttünk van

– mondta akkor Kamarás Norbi, azt viszont hozzátette: nem címkézzék fel a kapcsolatukat, nem költöztek össze és nincsenek házassági terveik sem.