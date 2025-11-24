Komoly felháborodást keltett a rémhír, hogy kötelezővé tenné az arab számok oktatását New York új, muszlim polgármestere

A demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé november elején. Beiktatása után a 34 éves, amerikai-ugandai kettős állampolgárságú politikus lesz New York történetének legfiatalabb és első muszlim polgármestere.

Mint korábban írtuk, novemberben nem csak New Yorkban tartottak választásokat, és mindenhol a demokrata párti jelöltek taroltak, ami durva pofon volt Donald Trump elnöknek és híveinek. A felfokozott hangulatban pedig egy különös összeesküvés-elmélet kezdett el terjedni a közösségi médiában.

A Polymarket nevű pénzügyi cég, valamint Derrick Evans, a Nyugat-Virginiai Képviselőház tagja, illetve a Capitolium 2021-es ostromának résztvevője is rendkívüli hírként osztotta meg az X-en, hogy Zohran Mamdani az összes New Yorki-i általános iskolában kötelezővé tenné az arab számok oktatását – írja a Newsweek.

Iszlamizáció?

Cikkünk írásakor Evans bejegyzése több mint 400 ezer, a Polymarketé 31 millió megtekintésnél jár. A hozzászólások között sokan hangot adnak felháborodásuknak. Olyasmiket írnak, hogy

Miért?

Ez biztosan etikátlan!

Trump nem éppen most nyilvánította az angolt az USA hivatalos nyelvévé? Őrület!

Nem! Csak amerikai számokat! Nem kellenek terrorista számok!

Megkezdődött New York iszlamizációja!

Zohran Mamdani azonban ha akarná sem tudná kötelezővé tenni az arab számok oktatását, hiszen az Egyesült Államokban, ahogyan a világ legnagyobb részén évszázadok óta arab számokat használnak. A Magyarországon is használt számjegyeket azért hívják arab számoknak, mert középkori arab tudósok közvetítésével terjedtek el Európában.