„Rámkiabál, és azt mondja, hogy gonosz vagyok?” – Gáspár Laci szerint Majka tőrt döfött a hátába az X-Faktorban

Majka és Gáspár Laci csúnyán összevitatkoztak az X-Faktor szombat esti adásában. A rapper versenyzője, Farkas Ancsi a Nagy utazás című Presser Gábor-dalt adta elő, amit a mentorok vegyesen fogadtak, a legélesebben pedig Gáspár kritizált, aki egy ponton ízléstelennek nevezte a produkció előadásmódját. Mentortársa kritikáját hallva Majka gonosznak nevezte Gáspárt, és közölte vele, hogy szégyellje magát, amikor pedig szóba került, hogy utóbbi korábban felajánlotta, hogy segít a versenyző mentorálásában, a rapper azt mondta, köszönik, de nem kérnek a segítségéből.

A Blikk szúrta ki, hogy Gáspár Laci vasárnap élőben jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahol közel 20 percig beszélt arról, hogyan érintették a történtek. Mint mondta, az adás után nem tudott aludni, mert úgy érezte, mintha egy tőrt döftek volna a hátába. Mint mondta, mentortársai közül soha senki nem áll mellé, ami rosszulesik neki.

Hangsúlyozta, hogy mentorként ő őszinte, és ha érez valamit, azt megmondja, akkor is, ha épp tetszik neki egy adott produkció, és akkor is, ha nem – így tett az említett performansz esetében is, ami után Majka kiabálni kezdett vele.

Elmondtam a véleményemet, amihez nekem jogom van, ez nem volt bántó. Hanem a reakció. Majka elkezdett velem ezért kiabálni. És nem azt mondtam, hogy ez szar volt, alátámasztottam, zeneileg is […] Ebből mi lett? Majka, a mentortársam, akivel amúgy jó mentortársaknak kéne lennünk, én azt hittem, jó mentortársak vagyunk. Én állva tapsoltam az ő versenyzőjének, az Iminek, és támogatom őket, mellettük vagyok, és ha jó valaki, megmondom azt is

– magyarázta az énekes.

És egyből az van, hogy rámkiabál? Ő emelte fel a hangját, hogy én gonosz vagyok, meg rosszindulató, és szégyelld magad? Hát gondoljatok már bele, hogy ezt mondom a másik mentornak élő adásban! És Majka mondja ezt, amikor az egész országnak a véleményét tudja formálni szinte! Amikor nagyon sokan hallgatnak rá, felnéznek rá, véleményvezér, mindig felírja a véleményét, mindig ott van, mindent úgy elő tud adni, be tud csomagolni, hogy mindig neki van igaza. És ő azt mondja, hogy én gonosz vagyok? Hát persze, hogy írják, hogy nagyképű, elszállt meg gonosz vagyok.

Mint mondja, az X-Faktorban tanúsított őszintesége miatt megosztó személyiséggé vált és sok ellenszenvese lett, amire úgy érzi, nincs szüksége, és kezd belefáradni a dologba. Szerinte a másik véglet a mentoroknál Majka, aki ha el akar mondani valamit, sokkal okosabban és profibban teszi: be tudja csomagolni egy olyan köntösbe a mondandóját, hogy az eladható lesz. Bevallása szerint ehhez ő nem ért.

Ő el tudja adni, sőt, azt is meg tudja csinálni, hogy amit én mondok mondjuk, vagy a másik mondja, még azt is be tudja csomagolni rosszba. Tehát amit én mondtam tegnap, az nem is volt rossz. Az csak egy őszinte kritika volt, de most én vagyok a legrosszabb a világon.

A téma kapcsán hozzátette: nem szokott üzengetni, de rosszulesett neki, hogy Majka élő adásban gonosznak nevezte azért, mert a munkáját végezte.

Szóval én bolondul csinálom, mert őszinte vagyok. Mások meg, akik mindent be tudnak csomagolni, szépen el tudják adni. Na, kik azok? Kik tudják azt nagyon? A politikusok. És egy politikussal csak egy politikus tud vitázni. Úgyhogy gyerekek, ez van.

