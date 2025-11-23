„Miért csinálunk magunkból hülyét?” – Majka az X-Faktor élő adásában szólt be Curtisnek

A hét közepén megjelent a Megasztár Facebook-oldalán egy videó, melyen Curtis a szerkesztőjével beszélt telefonon, majd az éppen próbáló Tóth Gabi is becsatlakozott a beszélgetésbe. A rapper a kihangosított telefonban elmondta, hogy szerinte elengedi a műsort, mert harcolnia kell az egyik általa többször is kritizált versenyző, Ádám Attila családjával, sok bántó üzenetet kap, és a versenyzői is kiestek. Miközben mestertársa próbálta meggyőzni, hogy ne lépjen vissza a zsűrizéstől, Curtis megjegyezte, hogy ha kell, kötbért is fizet.

A mester nem is jelent meg zsűritársai mellett a szombat esti elődöntő elején, ahogyan Ördög Nóra elmondása szerint a műsor egyik próbáján sem. Curtis azonban később befutott, és elnézést kért mindenkitől, akiben kételyeket ébresztett.

Nagyon sokat gondolkodtam ezen a héten, ezen az egész történeten. Tényleg nagyon nehéz volt ez az egész, ami itt történt szombaton. Közben és utána is, de azt gondolom, hogy nem hagyhatom cserben a többieket, sem a műsor készítőit, sem a versenyzőket. És igazából ez a lényeg, itt kell lennem

– mondta a rapper, akinek tette a több mint fél órával a Megasztár után kezdődő X-Faktor élő showjában is téma volt, noha nem nevesítették őt a műsorban.

Az X-Faktor mentorai közül először csak Tóth Andi érkezett meg a stúdióba, majd némi késéssel Majka is besétált, aki azzal viccelődött, hogy nem is akart jönni, miután Gáspár Laci azt mondta neki, nem jön. Nem sokkal később Gáspár is elfoglalta helyét a zsűriben.

A Miló (Valkusz Milán – a szerk.) lehet, azért nem jött el, mert most olyanok nem jöhetnek el, akiknek nincs versenyzője

– mondta Majka, mire Miller Dávid hozzátette:

És neki nem is volt kötbér, ugye, hogyha nem jön el? Hanem nincs versenyző, kész.

Ezek után végül Valkusz Milán is megérkezett, aki úgy tett, mintha elégedetlen lenne, miközben arról beszélt, kényszerítették arra, hogy eljöjjön, holott fölösleges a stúdióban lennie versenyző híján.

Most azért tegyünk tisztába valamit! Hogyha úgy volt, hogy nem jövünk el, akkor miért csinálunk magunkból hülyét, hogy eljövünk?

– tette fel a kérdést Majka, majd mentortársaival tovább viccelődtek a témán, amihez még a rapper annyit hozzátett:

„Na de hogy pontot tegyünk a végére: azért adunk ilyen válaszokat, és azért vagyunk ennyire értelmetlenek, mert teljesen értelmetlen úgy csinálni valahol, hogy nem jössz el, ha valójában el akarsz jönni.”