Lakókocsival digitális nomádként: munka közben látni az óceánt

Egyre többen vannak, akik digitális nomádként képzelik el az életüket. Vagyis olyan munkát választanak, ami miatt nincsenek helyhez kötve, és a világ bármely pontjáról tudnak dolgozni, miközben utaznak, világot látnak.

Lakókocsiban élni és dolgozni azonban ezen belül is különleges életmódot követel: lehetőséget ad ugyan a gyors helyváltoztatásra, hogy akár naponta új látnivalókat lehessen felfedezni, egyúttal rendkívüli fegyelmet is kíván.

Egy fiatal magyar pár, Baksa-Szijj Alexandra és Baksa Ferenc két évvel ezelőtt vásárolták meg „Pedrót”, a lakóautójukat, amelynek felújításába szinte minden pénzüket és szabadidejüket beletették.

A kocsit két év alatt saját kezűleg, családi segítséggel építették újjá, hogy otthona tudjon lenni hónapokra nekik és kutyájuknak. Ősszel Spanyolországot, illetve Portugáliát járják, miközben digitális nomádként dolgoznak: mindketten online személyi edzők. De hogyan lehet 8 négyzetméteren élni, dolgozni, pihenni? Milyen speciális felszerelések kellenek a lakóautóba? És mennyibe kerül mindez, ha te építed meg egy felújításra szoruló használt lakóautóból?

A DW Magyar stábjának ezt mutatták meg az útjuk egyik állomásán, a spanyolországi Salamancában.

A teljes videót ide kattintva tudod megnézni.