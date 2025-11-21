most wanted – a hajszasebestyén balázsmolnár áronmohai tamás
Élet-Stílus

Most Wanted – A hajsza: Sebestyén Balázsék két szökevényduót is elkaptak

RTL
admin Grósz Petra
2025. 11. 21. 07:06
RTL

A Most Wanted – A hajsza csütörtök esti adásában Sebestyén Balázsék két celebduóra is lecsaptak. Először Molnár Áront és Mohai Tamást tartóztattál le, majd Vadon Janin és DJ Yaminán is rajtaütöttek. Mindkét szökevénypárost utazás közben, autóban ülve kapták el.

A döntőbe három duó jutott be, a pénteki adásban így

menekülnek majd a nyomozók elől.

Kapcsolódó
Most Wanted: megint csak pillanatokon múlt, hogy Puskás Petiéknek sikerült meglépniük a nyomozók elől
Már előző este is csak egy piros lámpán múlt, hogy elkapják őket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zelenszkij kész együttműködni Donald Trumppal
Költségvetési pénzen vett cicamotorokat osztogatnak a fideszes képviselők országszerte
A testőrök akadályozták meg, hogy megverjék a lengyel nagykövetet Szentpéterváron
Az EU csalás elleni hivatalához fordulnak a gondosórával terjesztett propaganda miatt
„Ez így nonszensz” – hónapokra bezárhatnak egy szórakozóhelyet, ha valakinél drogot találnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik