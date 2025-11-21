Most Wanted – A hajsza: Sebestyén Balázsék két szökevényduót is elkaptak

A Most Wanted – A hajsza csütörtök esti adásában Sebestyén Balázsék két celebduóra is lecsaptak. Először Molnár Áront és Mohai Tamást tartóztattál le, majd Vadon Janin és DJ Yaminán is rajtaütöttek. Mindkét szökevénypárost utazás közben, autóban ülve kapták el.
A döntőbe három duó jutott be, a pénteki adásban így
- Puskás-Dallos Peti és Ember Márk,
- Rácz Jenő és Dobos Evelin,
- illetve Földes Eszter és Fenyvesi Barna
menekülnek majd a nyomozók elől.
