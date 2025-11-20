Kalocsai minta és párta: ilyen volt a magyar induló nemzeti viselete a Miss Universe-en

November 21-én, pénteken tartják a Miss Universe idei döntőjét Thaiföldön. Magyarországot a 21 éves Dezsényi Kincső képviseli a világversenyen. Bár az utóbbi időben betegeskedett, úgy tűnik, már jobban van, szerdán ugyanis ő is részt vett azon az elődöntőn, ahol az indulók fürdőruhában, estélyiben és a nemzeti viseletükben vonultak végig a kifutón. Utóbbit mutatjuk:
2021-ben híresen rosszul sült el a magyar induló nemzeti ruházata, Jázmin Viktória ugyanis egy tízezer forintos Zara-ruhát viselt. Később kiderült, ez csak pótmegoldás volt, miután az eredeti ruha tervezője nem tudott kiutazni Izraelbe.
