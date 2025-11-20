dezsényi kincsőmiss universe
Élet-Stílus

Kalocsai minta és párta: ilyen volt a magyar induló nemzeti viselete a Miss Universe-en

Rungrodzs Jongrit / EPA / MTI
admin Csontos Kata
2025. 11. 20. 12:58
Rungrodzs Jongrit / EPA / MTI

November 21-én, pénteken tartják a Miss Universe idei döntőjét Thaiföldön. Magyarországot a 21 éves Dezsényi Kincső képviseli a világversenyen. Bár az utóbbi időben betegeskedett, úgy tűnik, már jobban van, szerdán ugyanis ő is részt vett azon az elődöntőn, ahol az indulók fürdőruhában, estélyiben és a nemzeti viseletükben vonultak végig a kifutón. Utóbbit mutatjuk:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Miss Universe Hungary (@missuniversehungary_) által megosztott bejegyzés

2021-ben híresen rosszul sült el a magyar induló nemzeti ruházata, Jázmin Viktória ugyanis egy tízezer forintos Zara-ruhát viselt. Később kiderült, ez csak pótmegoldás volt, miután az eredeti ruha tervezője nem tudott kiutazni Izraelbe.

Kapcsolódó
Miss Universe: Nem tudott kiutazni a divattervező Izraelbe, ezért hordott Zara-ruhát a magyar versenyző
Jázmin Viktóriának a koronavírus helyzet miatt nem érkezett meg időben a ruhája.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elfogatóparancsot adtak ki a Fradi volt futballistája ellen
Orbán Viktor: Van három javaslat az asztalon
A közmédia utasításba adta a munkásainak, miről kell kérdezniük a Tisza jelöltjeit
Lázár a tiszás jelöltekről: „Ők az Összefogás szavazói. Miért nem vállalják?”
Szexuális viszonyt folytatott kiskorú tanítványával a 60 éves békéscsabai vívóedző
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik