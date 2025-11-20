Itt az új Éhezők viadala-film előzetese, ilyen lesz Az aratás hajnala

Pontosan egy év múlva – 2026. november 20-án – kerül mozikba Az aratás hajnala című regény filmadaptációja. A sztori Az éhezők viadala univerzumában, az Énekesmadarak és kígyók balladája című film (és könyv) után játszódik, és az 50. viadal történéseit meséli el a győztes Haymitch Abernathy szemszögéből.

Az előzetesben a film valamennyi fontos szereplője feltűnik, köztük a Joseph Zada által játszott Haymitch, az Ellen Fanning-féle Effie, illetve Ralph Fiennes Snow elnöke is.