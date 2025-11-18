Megfenyegették Puskás Petiéket a Most Wantedben: ha nem mennek velük, feljelentik őket

A Most Wanted – A hajsza című menekülős reality kedd esti részében Puskás Peti és Ember Márk a tihanyi kompon utazva találkoznak egy kapucnis férfival, aki fel akarja őket jelenteni Sebestyén Balázsnál és segítőinél. A menekülők megkérdezik tőle, miért nem segít inkább nekik.

„Mit csináljak, elvigyelek titeket?” – kérdez vissza a férfi, majd Puskásék érdeklődésére elárulja, hogy Budapest felé tart a lakóautójával. Bár ez a közlekedési eszköz kifejezetten tetszik a kalandjaikat dalokban feldolgozó celebeknek, ám mivel ők nem a főváros irányába terveznek továbbutazni, elutasítják az ajánlatot.

Akkor meg telefonálok! Ha nem jöttök velünk, telefonálok

– fenyegetőzik a férfi, majd be is váltja ígéretét, annak ellenére, hogy Ember Márkék igyekeznek őt lebeszélni erről.

A telefonbeszélgetésbe végül a celebduó is bekapcsolódik, a teljes jelenetet itt lehet megnézni: