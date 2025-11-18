borbély alexandranagy ervin
Borbély Alexandra: Elváltam volna, ha egy gyerek van, mert tuti, csak én lettem volna vele… mert a férfiaknak mindig dolguk van, mindig sokkal fontosabb, mint a nőké

2025. 11. 18.
Szabados Ági podcastműsorában volt vendég Borbély Alexandra, vele is az anyaság tabutémáiról beszélgetett a műsorvezető. A beszélgetés egy pontján szóba jött, hogy Borbélynak ikerlányai vannak és ő külön örül annak, hogy ketten vannak a gyerekek – szemlézte az adást a story.hu.

Mert szerintem akkor lehet, elváltam volna, ha egy gyerek van… Mert akkor tuti, hogy csak én lettem volna a gyerekkel.

Majd úgy folytatta:

Mert a férfiaknak mindig dolguk van, és mindig sokkal fontosabb, mint a nőké. Még ha feminista is a férjem, meg imádja a nőket meg a női agyat, és imád »nem lennénk a nők nélkül sehol« mondatokat durrogtatni, mégis mindig dolga van. Este is el kell menni! Tudom, hogy ezt nem bírtam volna, mert én állandóan a fair helyzeteket keresem. Azért megyek bele mindenbe, hiába mondja az anyósom, hogy »Hagyjad rá, engedd el!« Nem! Nem engedem el, mert ez egy örök harc a férfi és a nő között.

Nagy Ervinről aztán elmondta, hogy ugyanúgy fontos szerepe van a gyerekek nevelésében, mint neki:

Kivette a részét a teendőkből, és a mai napig kiveszi.

