Kis híján az életébe került egy 20 perces randi a Tinder-ragadozóval

Nadia hét évvel ezelőtt gyanútlanul és talán romantikus ábrándokkal a szívében indult el skóciai otthonából, hogy végre találkozhasson a férfivel, akivel akkor már hetek óta beszélgettek online. Az eredeti terv szerint a Tinderről megismert Christopher Harkinsszal vacsorázni mentek volna, azonban a randi végül rekordgyorsasággal véget ért és átfordult egy évekig tartó rémálomba – írja a Yahoo.

Az első aggodalomra okot adó jel akkor érkezett, amikor Nadia odaért a férfi lakásához, aki egy melegítőnadrágban és egy mellényben nyitott ajtót, és közölte, hogy túl fáradt, inkább maradjanak nála és rendeljenek valamit házhoz. Az ekkor 27 éves nő bement a lakásba, ami teljesen üres volt, leszámítva egy dobozokra tett tévét. Harkins felajánlotta Nadiának, hogy készít egy vodkát. Amikor Nadia visszautasította az alkoholt és töltött magának egy kólát, elmondása szerint a hangulat megváltozott.

Mintha belső dühkitörése lett volna. Úgy nézett rám, mintha azt kérdezte volna, hogy »Kinek képzeled magad? Miért töltesz magadnak egy italt?« Kicsit ideges voltam és színültig töltöttem a poharat, aztán ahogy megfordultam, kiöntöttem a kólát. Őrült volt a tekintete. Valami olyasmit mondott, hogy »Béna vagy, nem tiszteled a tulajdonomat. Egy bohóc vagy«. Emlékszem, arra gondoltam, hogy ez most komoly? Laminált padló volt. Mondtam, hogy »Figyelj, én most elmegyek«. Aztán az ajtóra mutatott és káromkodott

– mesélte Nadia, aki ezután elhagyta a férfi lakását és beszállt az autójába. Attól félt, hogy Harkins követni fogja, ami nem történt meg, viszont a sportmasszőrként dolgozó nő szerint innentől kezdve a dolgok egyre rosszabbra fordultak.

A nagyjából húszperces randit követően a férfi hívásokkal és üzenetekkel kezdte bombázni a nőt. Nadia akkoriban sokat járt edzeni és úgy érezte, kezd formába jönni, de a Harkinstól kapott üzenetek teljesen elvették az önbizalmát. A férfi azt mondta neki, hogy a valóságban máshogy néz ki: egy kövér tehén, egy disznó és túl sok smink volt rajta – a nő pedig ezeket olvasva egész éjjel zokogott. A találkozó másnapján Nadia jelentette a fenyegetéseket és a bántalmazást a skót rendőrségnek. Lejátszotta egy telefonhívásuk hangfelvételét is, amelyben hallani, ahogy a férfi azt mondja, hogy elmegy az apja házához, kirángatja és megrúgja a nőt.

A rendőrségen azonban a vallomását sem vették fel, mert szerintük nem történt valódi fenyegetés, és Nadia hiába tiltotta le a férfi számát, még több mint egy évvel később is zaklatta őt úgy, hogy az ismerősein keresztül kereste meg a közösségi médiában. Harkins jelenleg 12 éves börtönbüntetését tölti, miután 19 bűncselekményben, köztük 10 nő ellen elkövetett fizikai bántalmazásban és szexuális erőszakban bűnösnek találták.

„Az általa teremtett lelkiállapotban, ha nem lett volna a lányom, véget vetettem volna az életemnek” – emlékezett vissza Nadia.

Kezdetben a Nadiával szembeni fenyegető és bántalmazó viselkedéssel, valamint a nő családjának megfenyegetésével vádolták, de sorra kerültek elő a további ügyek is: például több százezer fontot csalt ki nőktől, többeket zaklatott, bántalmazott és megerőszakolt. Harkins végül 2024-ben került börtönbe tíz nő vallomása alapján. Nadia szerint ez sokkal korábban is megtörténhetett volna, és több bűncselekmény elkerülhető lett volna, viszont annak örül, hogy a társai is felszólaltak az ügyben. Azóta sikerült újjáépítenie az életét és az önbizalmát, de a tapasztalat nyomot hagyott benne.

Az online társkeresők a csalók és mentálisan sérült emberek egyik vadászterepe; Simon Levievet, akiről a Netflix dokumentumfilmet is készített, szeptemberben tartóztatták le, míg egy másik Tinder-csaló, Richard Dexter 2022 óta tölti a börtönbüntetését.