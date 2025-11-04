Zűrzavar a bíróságon, mikor egy álügyvédeket képviselő férfiról kiderült, hogy maga is álügyvéd

Vádemelési javaslati meghallgatását tartották október 30-án három férfinek a kenyai Kisiiben, azért kellett bíróság elé állniuk, mert a vád szerint ügyvédnek adták ki magukat, noha nem volt erre papírjuk.

Az egyik gyanúsítottat ügyvédje Peter Ngeri Ouma képviselte, eleinte minden rendben ment, de aztán az ügyészséget képviselő jogászokban felmerült, neki se lehetnek meg a szükséges papírjai.

Mikor a bíró megkérdezte Oumát, hogy van-e engedélye, az pedig, ha nem is azonnal, de elismerte, csak kérvényezte, de nem kapta meg.

A Tuko.co.ke cikke szerint gyakori problémát jelent Kenyában, hogy sokan papírok nélkül adják ki magukat ügyvédnek, sőt egyre több a szélhámos. Egy másik esetben négy férfit tartóztattak le, akik négy illegális ügyvédi irodát irányítottak. Több ügyfél panasza után derült ki tettük.

A tárgyalóteremben ott volt a Kenyai Ügyvédi Társaság helyi képviselője is, aki a (negyedik) álügyvéd letartóztatását és kihallgatását követelte.

Tisztelt bíró úr, ezek azok a bűnök, amitől meg akarjuk szabadítani a szakmánkat. Ő itt azokat az embereket védi, akik ellen mi is küzdünk, és aki ugyanazt teszi, amit ők. Ezt a személyt le kell tartóztatni, és a többiekhez hasonlóan vallomást kell tennie

– mondta.

A bíró ezek után kivezetette a rendőrökkel Oumát, aki a helyi hírek szerint már hosszabb ideje adta ki magát ügyvédnek, intézett ügyeket, és szedett be díjakat gyanútlan ügyfelektől.