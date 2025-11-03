Megosztotta a Sztárban Sztár All Stars nézőit Lékai-Kiss Ramóna vasárnapi meztelenruhája

Vasárnap Mészáros Árpád Zsolt kiesésével zárult a Sztárban Sztár All Stars, de nem csak a színészre figyeltek a nézők aznap este: Lékai-Kiss Ramóna vasárnap esti zsűrizős szettje is vonzotta a tekintetet, a Demeter Richárd által tervezett meztelenruha leginkább a színész-műsorvezető lábait mutatta meg.

A közösségi oldalán is megmutatta a szettet Lékai-Kiss, de megoszlottak a vélemények: többen méltatták a 40 éves sztárt, hogy mennyire remekül nézett ki, mások azonban azzal érveltek, túl sokat mutatott a testéből.

Apukám már múlt héten is megjegyezte, hogy nagyon rövid a szoknyám, hiába vagyok 40 éves, mindig az ő pici lánya maradok. Úgy döntött, ma is eljön, de már a keresztapukám is itt van. Nem mertem nekik köszönni, mert féltem, hogy kivezettetnek a stúdióból

– poénkodott az adás elején Lékai-Kiss Ramóna.