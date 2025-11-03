Stimaral, King Kong

STIMARAL, AZ ALKALMAZKODÁS KÉPESSÉGE

Amikor mindenhonnan csak a negatív jelzéseket halljuk meg, a ránk váró feladatokban a nehézségeket látjuk, aztán azt felnagyítjuk magunkban… Elkalandozik a figyelmünk, mert szétszórtak és fáradtak vagyunk, rosszul alszunk, nem fog az fejünk, a kellő pillanatban nem jut eszünkbe egy szó… Hát ilyenkor gondoljunk arra, hogy mindezen problémánkra támogatást találhatunk az ENERGY STIMARAL bioinformációs koncentárumában.

A változásokhoz való alkalmazkodás képtelensége eleinte szorongásban, depresszióban, az üresség és reménytelenség érzésében, később krónikus fáradtság formájában nyilvánulhat meg. A fáradtság és kimerültség első jele éppen az lehet, hogy bizonyos minket érő ingerek (stressz) hatására a feladatok egyszerűen kiesnek az emlékezetünkből. A negatív, kínos élmények átélése után is előfordulhatnak memóriazavarok, ez a lélek önvédelme, „kiejtjük” a kellemetlen eseményt. Lassabban reagálunk a feladatokra, túl sok információ birtokában elveszünk a részletekben, nem döntünk időben, mert összezavarodtunk, így a végrehajtásra már nem marad megfelelő idő és energia.

Adott mennyiségű stressz egészséges lehet, mert mozgósít és nem engedi, hogy a környezetünkhöz való alkalmazkodás (adaptáció) mechanizmusai tétlenkedjenek. Amikor a határpontot átlépjük, a túl sok stressz fizikai és szellemi síkon is kárt okoz. A stressz megnövekedett szintjéhez való alkalmazkodni tudás napjaink egyik legnagyobb kihívása.

KONCENTRÁCIÓ ÉS ÖSSZPONTOSÍTÁS

Tegyünk különbséget a koncentráció és az összpontosítás között!

A koncentráció során hosszabb távon zárjuk ki a bennünket zavaró tényezőket, a figyelmünk a vállalt témára irányul.

Az összpontosítás alatt teljes figyelmet szentelve kell fókuszálnunk, ott és akkor. Képesek vagyunk mozgósítani minden erőnket arra az egy feladatra, amit épp meg kell tennünk? Ez csak egy rövidtávú tevékenység lehet. Gondoljunk a sportolókra, akik évekig edzenek, és egy adott versenyben kell bizonyítaniuk. Diákokra, akik folyamatosan tanulnak, és a vizsgán kell számot adniuk a tudásukról. Fontos megbeszélésre, előadásra, amit nekünk kell tartani. Mind példa lehet arra, hogy megerősítendő, stabil lelkiállapotra van szükségünk ahhoz, hogy adott pillanatban kiváló teljesítményt tudjunk nyújtani.

Vannak belgyógyászati állapotok, melyek szintén okozhatnak koncentrációs nehézséget, pl.: vérszegénység, magas vérnyomás, cukor-, máj- és vesebetegség, vitaminhiány, változókor.

A “HALHATATLANSÁG NÖVÉNYEI”

Az emberiség szerencséjére létezik a növényvilágban egy kisebb csoport, amely támogatja az adaptációs képességeket, növeli a stresszel szembeni ellenállást, lelki, szellemi síkon segítve a változásokhoz való alkalmazkodást.

Ezeket a növényeket adaptogéneknek, biostimulátoroknak, vagy akár a „halhatatlanság növényeinek” is nevezhetjük. Használatuk során az immunrendszer működését, a hormonrendszer egyensúlyát harmonizálják, megerősítve a szervezetet, hogy az képes legyen a kihívásoknak megfelelni, fizikai és lelki értelemben is.

A STIMARAL koncentrátum összetevői között különleges és erőteljes gyógynövények hatóanyagait találjuk, ezek segítenek az alkalmazkodás képességének kialakításában.

– Rózsagyökér: adaptogén hatását a szervezet stresszhatásokkal szembeni védekezőmechanizmusa serkentésével éri el, ugyanakkor nincs befolyással a vérnyomásra. — Bárányüröm: erősíti a gyomrot, segíti az emésztést, friss hajtásait máj- és lépproblémák esetén alkalmazzák.

– Páfrányfenyő: hatékony az agyi- és perifériás vérellátási zavarok, szédülés, fülzúgás, hallásgyengülés, időskori demencia, visszértágulat, aranyér gyógyítására. Javítja a memóriát, koncentrációt.

– Szurokfű: az idegrendszerre van nyugtató, harmonizáló hatással. Főzete fejfájás, idegkimerültség, ingerlékenység és alvászavar esetén kiváló, enyhíti a görcsöket, csillapítja a menstruációs fájdalmakat, a fogfájást. Friss főzete a megduzzadt nyirokcsomókra jól hat, asztmás és szénanáthás panaszok, köhögés, influenza esetén is segíthet. Fertőtlenítő tulajdonságú, előnyös az emésztésre.

– Mandzsu aralia: gyökerének főzete jó gyomor- és bélrendszeri megbetegedések, megfázás, cukorbetegség, vesebetegség esetén, enyhíti a szájüreg gyulladásait. Sikerrel alkalmazzák influenza utáni gyengeségre, impotenciára, fizikai és szellemi kimerültségre. Erős stresszoldó hatású.

– Édeskömény: köhögés, gyomor- és bélpanaszok, étvágyjavítás, szélhajtás, tejszaporítás céljára is alkalmazzák. A HKO a hideg okozta alhasi-, menstruációs- és herefájdalmak esetén, rossz emésztésnél, lép és gyomor melegítésére használja.

– Bajkáli csukóka: antioxidáns hatásaival „lekörözi” az A-, C-, E-vitamint. A HKO emésztési problémáknál, hasfájás, hasmenés, véres széklet, magas koleszterinszint, sárgaság gyógyításában használta. Segíthet magas vérnyomásnál, allergiánál, gyulladásos bőrbetegségnél. Kiváló szorongás, depresszió, álmatlanság, stressz esetén, enyhíti a fejfájást, a PMS-t, az izomgörcsöket és epilepsziás rohamokat. Epe-, vizelethajtó hatása számottevő. Csillapítja a szívritmuszavart, a szív kamrai vagy pitvari fibrillációját, infarktus utáni lábadozáskor is eredményes. Kivonata segíti a vérképzést, támogatja az immunrendszer megújulását nagyobb terhelésnél is, pl. kemoterápiát követően. Gyulladáscsökkentő hatása ízületi gyulladásnál is érvényesül. Korlátozza a HIV vírus szaporodását.

– Orvosi kálmos: gyomorkeserűk, gargarizálószerek fontos alkotórésze. A gyökér főzetét görcsoldóként, puffadás és étvágytalanság, emésztési panaszok, vértisztítás céljából fogyasztják. Nyugtató hatása közismert szorongásra. Alkalmazzák vesepanaszok, köszvény gyógyítására. Ajánlják dohányzásról való leszokás elősegítésére.

– Leuzeamag: krónikus fáradtság ellen, fizikai és pszichikai teljesítmény növelése, betegségek utáni lábadozás lerövidítésére. Bizonyítottan adaptogén hatású. Javítja a stresszel szembeni tűrőképességet, a fizikai, mentális változásokkal szembeni alkalmazkodóképességet. Esősorban a stresszhormonokat termelő szervekre fejti ki a hatását. Javítja a májfunkciót, védi a kardiovaszkuláris rendszert, cukorbetegek számára is előnyös. Javítja az izmok és az agy oxigénellátását, lerövidíti a megterhelt izmok regenerációját. Pszichikai eredetű impotencia, nehéz operációk, mérgezés után is kiváló.

– Kúszómagólia: növényi fitoszterol tartalmát illetően hatásosabb, mint a ginszeng. Serkenti a központi idegrendszert, a szív és a tüdő működését, segít cukorbetegség, asztma, reumás megbetegedések esetén. Depresszióellenes, támogatja a nyugodt alvást, a krónikus fáradtság tünetegyüttes kezelését. Bizonyítottan segíti a máj regenerációját, a bél betegségeinek gyógyítását. Véd a fertőzésektől, vírusoktól, támogatja a gyomor működését, csillapítja a lázat, fájdalmat. Csökkenti a koleszterinszintet, élesíti a látást, javítja a hallást.

– Ceyloni fahéj főként az emésztési zavarok (étvágytalanság, görcsök, puffadás, férgesség) ellenszere. Kutatások szerint hasmenés, gomba és bakteriális fertőzés esetén is segíthet, görcsoldó és gyulladásgátló hatású. Vércukorszint-csökkentő hatású, mely a II. típusú cukorbetegek vizsgálatban nyert alátámasztást (kivéve az inzulinnal kezeltek). A HKO a szív, tüdő és hólyag meridiánokra, a szív-jang megerősítésére, a jang-csí és a keringés javítására használja.

A LÉLEK TÁPLÁLÁSA

A STIMARAL élénkíti, harmonizálja a testet, fizikai és szellemi teljesítmény tekintetében is. Antioxidáns és méregtelenítő hatású. A figyelmet, koncentrációt, összpontosítást segíti. Enyhíti a memóriazavarokat, tanulási nehézségek, lelki terhelés, szorongás, motiválatlanság esetén kiváló. Enyhe vágyserkentőként hat pszichikai eredetű zavaroknál, mindkét nemnél. Kiváló másnaposság, energiahiány esetén. A függőségekről való leszokásban kiemelkedő szerepe lehet. A STIMARAL-ban lévő három erőteljes, adaptogén gyógynövény, valamint a bioinformáció jelenléte biztosítja, hogy ezek a cseppek mindig célba találnak. Van megoldás testi és lelki értelemben is arra, hogy visszanyerjük energiáinkat, visszatérhessünk önmagunkhoz.

KING KONG – SZUPERERŐ TESTILEG, LELKILEG

Erőnlétünk magas szintű megteremtése, fenntartása elemi érdekünk. A jó kondíció nemcsak fizikai teljesítményünk növelésére hivatott. Az állóképességünk megtartása tesz alkalmassá bennünket a váratlanul érkező terhelések, betegségek leküzdésére, sérülések elviselésére, a lelki stressz kibírására, feldolgozására és a gyors alkalmazkodásra, kitartásra.

Az ENERGY a KING KONG elnevezést egy olyan készítményének adta, amely a testi és lelki energiák magasabb szintre emelését képes elérni – ha mi is úgy akarjuk. A termék önmagában hatékony, de nélkülünk? Bizony, mi is kellünk hozzá! Az elhatározásunk, az akaratunk, a nehezen elkezdett, de rendszeres mozgásunk mind-mind szükségesek a sikerhez.

KÜZDJÜK LE AZ AKADÁLYOKAT!

A készítmény gyógynövényi összetevői ugyanis hozzájárulnak az izmok, a csontok, a porckorongok, a gerinc és a bőr állapotának javításához, növelik a testi erőt, az izomtömeget. Edzéssel, rendszeres mozgással kombinálva elősegíti a zsírok lebontását is (fogyás lehetősége!). Nemcsak a fizikailag legyengült, lábadozó, műtéti beavatkozás, sérülés utáni állapotokban vagy idősebb emberek esetében segít visszanyerni a megfelelő erőnlétet.

A sportolóknál előmozdítja a még magasabb szintű teljesítmények elérését. Olyan hatóanyagot viszont nem tartalmaz a KING KONG koncentrátum, ami tiltott (doppinglistán szereplő), tehát természetes módon alakítja ki – mozgással kombinálva – az erőnlét optimális állapotát. A koncentrátum széles spektrumú, anabolikus hatású regeneráló készítmény. Harmonizálja a hormonrendszer működését, serkenti a csökkent szexuális aktivitást, alkalmazásával idősebb korban is visszanyerhető a férfiasság, a testi erő.

Hatékony segítséget nyújt vírusfertőzések utáni regenerálódásban is, alkalmazásával helyreáll a test és a lélek stabilitása.

Az akarat megerősítésére pozitívan hat, ezért a nagyobb akadályok leküzdését, az állóképességet, a kitartást és a koncentrációt segíti. Növeli a határozottságot, a döntéshozatali képességet és a férfiasság érzését. Aktivizál fizikai és pszichikai értelemben, megszüntetni a szomorúság és a félelem érzését. Kiküszöböli a fóbiákat, a stressz okozta szorongást eltünteti.

EGYEDI ÖSSZETEVŐK

Gyógynövényi összetevői egyediek és különlegesek, szinergiában működnek.

– Szárcsagyökér: harmonizálja a vese és a húgyhólyag meridián működését. Segíti a felesleges só eltávolítását a szervezetből, jótékonyan hat pikkelysömör, reuma, ízületi gyulladás, valamint a húgyutak és a nemi szervek gyulladásos folyamatai esetén.

– Lucerna: kiváló ásványi anyag- és vitaminforrás, gazdag klorofillban. Pozitívan hat a pajzsmirigy, a hipofízis, a vese és a lép működésére. Erősíti a szervezetet, nyolcféle alapvető enzim, A-, K, D-, E-vitamin és gazdag ásványi anyag (kalcium, magnézium, béta-karotin, kálium, foszfor) tartalmával. Hatékonyan alkalmazható vértisztításra, láz és vérzés csillapítására. Hasznos vérszegénység, reumás megbetegedések, fekélyek, ödéma és ízületi gyulladás esetében is.

– Vidrafű: máj- és epehólyag-problémák, valamint rendellenes vérképzés esetén alkalmazzák. Gyomorerősítő, bélnyugtató. Jól hasznosítható fejfájás, láz és teljes kimerültség esetén.

– Kenderkefű: nagy mennyiségben tartalmaz szilíciumot, kovasavat, keserűanyagot, cseranyagot, szaponint. Tüdő-, lép-, húgyúti és vérproblémáknál alkalmazzák. Növényi anyagainak összetétele és tartalma az emberi vérhez hasonló. Regenerálja a kötőszöveteket, gyulladásgátló hatású.

– Benedekfű: antibiotikus, antivirális hatású. A belekben mérsékli az erjedést és a rothadást. Segíti az epe- és a gyomorsav kiválasztódását. Fekélynél, megfázásnál és májműködési problémáknál alkalmazzák. Jótékonyan hat a reumára is, adaptogén gyógynövény.

– Kínai kúszómagnólia: hatóanyagai védik a sejteket és a májat, támogatják a tüdő-, vese-, szív-, gyomor- és bélműködést. Hatékonyan fejti ki hatását a lázzal, a fájdalommal és a stresszel szemben. Ellazítja az izmokat, mélyíti a légzést, javítja a látást, és növeli a szervezet ellenálló- és fizikai teljesítő képességét. Adaptogén gyógynövény.

– Szecsuáni bors: anabolikus, antibakteriális és vírusellenes hatású. Javítja a központi idegrendszer tevékenységét, regenerálja a májat, a hasnyálmirigyet és jótékonyan befolyásolja a szívműködést. Regenerálja a porcokat és a bőrt.

– Muira puama: természetes anabolikum és afrodiziákum. Energiát ad a testnek, tonizálja és harmonizálja a hormonrendszert. Előnyösen befolyásolja a központi idegrendszer és a vese működését, lassítja az öregedést.

– Mezei iringó: különböző tüdőproblémáknál használatos, hurutoldó. A húgykövek szilárdságát gyengíti. Gyulladásgátló és afrodiziákum. Kedvezően hat az egész test anyagcseréjére.

– Hamis ginszeng: anabolikum és tonizáló szer. Energiát ad a szervezetnek, antibakteriális hatású. Megszünteti a fáradtság érzését, javítja az étvágyat, jól hat az álmatlanság esetén, egészében erősíti a szervezetet, az immunrendszert.

– Egybibés galagonya: erősíti a szívizomzatot és javítja a szív oxigénellátását. Szabályozza a vérkeringést, segíti az agy vérellátását. Rugalmassá teszi az ereket, javítja a vesefunkciót. Megkönnyíti a légzést.

– Szudáni hibiszkusz virága: urológiai és veseproblémáknál is használatos. Csökkenti a cukor- és a koleszterinszintet. Jótékony hatású a lépre és a vér minőségére.

– Homoktövis termés: csökkenti a koleszterin-, a vérzsír- és a vércukorszintet. Elősegíti a szervezet regenerálódását. Kiválóan használható reuma, fekély és gyenge immunrendszer esetében.

– Ázsiai ginszeng: a HKO legfontosabb szere, amely az egész szervezetet erősíti. Adaptogén gyógynövény. Kimerültség (fizikai és szellemi), stresszhatások esetén segít, fokozza a teherbíró képességet, a vitalitást. Keringési problémákra, a szexuális teljesítőképességre, az öregedési folyamatokra, valamint az immunrendszerre is kedvezően hat. Stimulálja a központi idegrendszer működését. Élesíti az elmét, anabolikus hatású, ezáltal az izom tömegét és az izomerőt is képes növelni. Csökkenti a koleszterin- és a vércukorszintet valamint a vérnyomást (az adagolás pontos beállításával). Gyulladáscsökkentő hatású, gátolja a vérlemezkék túlzott összetapadását. Agyvérzés utáni rehabilitációban is segíthet!

– Máriatövis: magjainak kivonatai a máj, az epehólyag, az emésztési rendellenességek kezelésében (krónikus esetekben is, mint májzsugor, hepatitisz) hatásosak. Csillapítja a lázat, gyulladást csökkent, antioxidáns hatású, regenerálja és védi a májsejteket. Csökkenti a koleszterin- és trigliceridszintet, a terhelt máj károsodásai miatt kialakult problémákat. A II. típusú cukorbetegség terápiájában is hatékonynak bizonyult.

A KING KONG jótékony hatását és kellemes ízét ezenkívül kiegészíti az illóolajok (kardamom, nárdus, majoránna, grépfrút, curry) speciális keveréke, illetőleg a védő és regeneráló hatású, biológiailag aktív anyagok csoportja. A KING KONG olyan ásványokat – azok rezgését – is tartalmazza, mint pl. a holdkő, rézpirit, szfalerit, tejopál, kalcit, stb. A bioinformáció pedig megsokszorozza a jól kiegyensúlyozott gyógynövényi kompozíció regeneráló hatását.A KING KONG csepp az energetikai pályák szerint a kormányzó meridián, a tüdő, szív, vese, húgyhólyag, epehólyag, vastagbél, lép-hasnyálmirigy, hármas melegítő területeit harmonizálja.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

Mivel jelentős a szerepe a vírusfertőzések utáni erőteljes fáradtság leküzdésében, ez napjainkban szinte nélkülözhetetlenné teszi ezt a készítményt. Vírusfertőzések (pl. Covid) utáni terápiában a tapasztalatok szerint a KING KONG segítségével visszatért az életerő, az energia és tenni akarás a betegséget megelőző szintre.

A KING KONG ösztönöz bennünket arra, hogy magunkra találjuk, így tovább tudjunk lépni a megrekedt, energiahiányos állapotból. Miután a legjobbat hozza ki belőlünk, képessé tesz a szintünknek megfelelő nagyobb – gyakran minőségileg is jobb – teljesítményre. Erőfeszítésre, határozott kiállásra serkent, szedése révén úgy érezzük, hogy testileg-lelkileg le tudjuk győzni az akadályokat.

