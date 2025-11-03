Jennifer Aniston megmutatta új párját az Instagramon

A jól értesült bulvárlapok egy ideje már tudni vélik, hogy Jennifer Anistonnak új párja van: nyár óta a coachként és hipnotizőrként tevékenykedő Jim Curtisszel van együtt.
Curtisnek minap volt a születésnapja, a színésznő ez alkalomból tette ki első közös képüket a közösségi oldalára.
Boldog születésnapot, szerelmem. Szeretettel ❤️
– írta a képhez Jennifer Aniston.
