Jennifer Aniston megmutatta új párját az Instagramon

A jól értesült bulvárlapok egy ideje már tudni vélik, hogy Jennifer Anistonnak új párja van: nyár óta a coachként és hipnotizőrként tevékenykedő Jim Curtisszel van együtt.

Curtisnek minap volt a születésnapja, a színésznő ez alkalomból tette ki első közös képüket a közösségi oldalára.

Boldog születésnapot, szerelmem. Szeretettel ❤️

– írta a képhez Jennifer Aniston.