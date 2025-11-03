jennifer aniston
Élet-Stílus

Jennifer Aniston megmutatta új párját az Instagramon

2025. 11. 03. 07:06
James Devaney / GC Images / Getty Images

A jól értesült bulvárlapok egy ideje már tudni vélik, hogy Jennifer Anistonnak új párja van: nyár óta a coachként és hipnotizőrként tevékenykedő Jim Curtisszel van együtt.

Curtisnek minap volt a születésnapja, a színésznő ez alkalomból tette ki első közös képüket a közösségi oldalára.

Boldog születésnapot, szerelmem. Szeretettel ❤️

– írta a képhez Jennifer Aniston.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Jennifer Aniston (@jenniferaniston) által megosztott bejegyzés

