A jövő év trendje: bemutatták 2026 színét

A Secret Safari árnyalatot színszakértők választották ki folyamatos kutatás, valamint régiók és iparágak közötti együttműködés eredményeként. Az éves színválasztási folyamat magában foglalja az építészet, a design, a fogyasztói szokások és az anyaginnováció nemzetközi trendjeinek elemzését is. Az így kapott árnyalat jelentős hatással van a belsőépítészetre, de kiterjed a fogyasztási cikkek, ipari bevonatok, autóipari felületek és egyéb területekre is.

„A Secret Safari egy sokoldalú árnyalat, amely alkalmazkodik a környezethez” – mondta Bartha-Szabó Enikő, a PPG Trilak Magyarország marketingvezetője. „Természetes napfényben nyugtató hatást kelt, árnyékos vagy gyenge fényviszonyok között pedig réteges mélységet mutat, így sokoldalú választás mind lakóépületek belső tereiben, mind kereskedelmi helyiségekben.”

A Secret Safari és a 2026-os színtrendek teljes skálájának felfedezéséhez látogasson el a https://trilakfestekstudio.hu/tartalom/hirek/2026-ev-szine oldalra.

A PPG-nél (NYSE:PPG) minden nap azon dolgozunk, hogy olyan festékeket, bevonatokat és speciális anyagokat fejlesszünk és szállítsunk, amelyekbe ügyfeleink több mint 140 éve bíznak. Elkötelezettségünkkel és kreativitásunkkal megoldjuk ügyfeleink legnagyobb kihívásait, szorosan együttműködve a megfelelő megoldás megtalálásában. Pittsburgh-i székhelyünkkel több mint 70 országban működünk és innoválunk, 2024-ben 15,8 milliárd dolláros nettó árbevételt értünk el. Építőipari, fogyasztási cikkek, ipari és közlekedési piacok, valamint utángyártott alkatrészek piacán működő ügyfeleket szolgálunk ki.

