Vilmos hercegék beköltöztek új otthonukba

Augusztusban lapunk is hírül adta, hogy a walesi hercegi pár és gyerekeik a Windsor Great Parkban található Forest Lodge-ba készülnek költözni, körülbelül hat kilométerrel távolabb korábbi rezidenciájuktól. Érkezésük miatt az ingatlan közelében élő két családot felkérték, hogy hagyják el otthonaikat, ami meglepte a szomszédokat. Kilakoltatási felszólítást persze senki nem kapott, a bérlők ráadásul hasonló vagy jobb lakásba költözhettek a kerületben.

A People most a The Telegraph cikkére hivatkozva arról ír, hogy Vilmos hercegék beköltöztek a nyolc hálószobás rezidenciára, ami állítólag Vilmos trónra lépése után is az otthonuk marad majd. Bár korábbi otthonukhoz, az Adelaide Cottage-hoz képest dupla annyi hálója van az ingatlannak, a hercegi pár továbbra sem fog velük együtt lakó személyzetet alkalmazni, a gyerekek dadája és a házvezetőnők valószínűleg a birtok más, kisebb ingatlanjaiban maradnak majd.

Az 1770-es években épült Forest Lodge egyébként egy gregoriánus kastély, amit 1829-ben vásárolt meg a Crown Estate, az 1930-as évekig pedig a Windsor Great Park helyettes erdőőre élt a rezidencián.

4 fotó

A hercegi pár érkezésével persze más biztonsági intézkedések is életbe léptek a fentebb említett szomszédok elköltöztetése mellett. A Times szerint a ház körül körülbelül 3,7 kilométeres biztonsági körzetet alakítottak ki, így a helyiek többé nem férhetnek hozzá ehhez a területhez. A lakosok elvesztették a hozzáférést a Windsor Great Parkhoz tartozó Cranbourne Gate bejárathoz és a parkolóhoz, amelynek használatáért eddig évente nagyjából 150 dollárt (több mint 50 ezer forintot) fizettek. A Sun cikke szerint akad is olyan helyi, aki csapásként éli meg, hogy 20 után többé nem sétáltathatja a kutyáját a térségben, dacára annak, hogy fizetnek a park fenntartásáért, ám a portálnak olyan lakos is nyilatkozott, aki azt mondta, megérti, hogy a hercegi pár családjának biztonsága a legfontosabb, ezért gondoskodniuk kell arról, hogy boldogan élhessenek a térségben.