Öt éve elvesztette a kutyáját, nem hitt a szemének, amikor végigpörgette az Instagramot

Minden gazdi rémálma, hogy elkóborol a háziállata, de a kedvence nem jön haza és hosszas keresés után sem találja meg. Ez történt egy brazil férfivel, Edilsonnal, aki kutyáját és egyben legjobb barátját, Abnert próbálta megtalálni 2020-ban, miután az állat eltűnt – írja a Mirror.

„Hónapokig kerestem. Még plakátokat is kiragasztottam, és beszéltem több menhellyel is” – mondt a sajtónak. A férfi hozzátette, egy idő után feladata a reményt, hogy valaha is megtalálja Abnert, arra viszont gondolni sem bírt, hogy más kutyája legyen.

A férfi később nagykövete lett Invisíveis Não Mais (Ne legyen léthatatlan többé) projektnek, ami azokraa a kutyákra és macskákra hívja fel a figyelmet, akiket fogyatékosságuk vagy sérüléseik miatt nem nagyon akarnak örökbefogadni az emberek. Ez az egymásra találás végül sorsfordító volt.

Edilson egyszer átpörgette az Instagram oldalukat, és nagy meglepetésére Abner fotóira bukkant.

A képet az Invisíveis Não Mais által szervezett csoportos kutyasétáltatáson készítették. Kiderült, Abner a szervezet menhelyén élt, miután kimentették az utcáról, később pedig mozgási és látási problémái miatt állandó lakójává vált a helynek.

Edilson végül öt évvel később, 2025. október 27-én láthatta viszont kedvencét.

A menhely egyik munkatársa elmondta, Abner először csak óvatosan közelített gazdájához, szagolgatta a férfit, pár pillanattal később viszont már „egymás nyakába ugrottak”

„Gyönyörű pillanat volt – soha nem fogjuk elfelejteni!

– mesélte az önkéntes.

„A célunk mindig is az volt, hogy otthont találjunk a „láthatatlanoknak”. Ma rájöttünk, hogy igazából Abner sosem volt láthatatlan – egyszerűen csak elveszett” – tette hozzá.