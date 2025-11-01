Bochkor Gábor az édesapja váratlan haláláról: Gyakorlatilag el kellett tartanom egy háztartást

A story.hu szúrta ki, hogy Bochkor Gábor a napokban a rádióműsorában beszélt arról, milyen nehéz volt azzal szembesülnie fiatalon, mit jelent férfiként helytállni az életben. A műsorvezető úgy fogalmazott: valósággal pofán verte az élet.

Nekem nagyon váratlanul és hirtelen jött, amikor apukám meghalt. Ekkoriban már rádiózgattam, jó pénzt kerestem. Költöttem magamra, ruhákra, technikára. És egyik napról a másikra ez teljesen átváltott arra, hogy nekem itt gyakorlatilag el kell tartanom egy háztartást. Persze anyával közösen. Pénzbeosztás, félrerakás, villanyszámla, kaja bevásárlás

– emlékezett vissza a rádiós, aki 23 éves korában veszítette el az édesapját. Ő talált rá 56 éves apjára, akiről később kiderült, hogy szívinfarktusa volt.

Mivel apja nem igazán tudott bánni a pénzzel, Bochkor másként kezdett el gondolkodni az anyagiakról. Korábban szintén a rádióban beszélt arról, hogy van tartaléka, és nem költ túl azon, amennyije van.