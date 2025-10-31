tökautórombolásutah
34 év hű szolgálat után egy óriási tökkel vett búcsút kedvenc kocsijától egy farmer Utahban – videón a látványos autórombolás

24.hu
2025. 10. 31. 19:00
A közel 900 kilós tököt egy daru segítségével dobták rá a járműre.

Egészen különleges módon vett végső búcsút a 34 éven át használt autójától egy férfi az Egyesült Államokban.

A utah-i Millville városában élő Alan Gebert ugyanis a UPI beszámolója szerint úgy döntött, miután használhatatlanná vált a Suzuki Swiftek észak-amerikai változatának számító Geo Metro típusú kocsija, hogy egy daru segítségével közel 14 emelet magasságból rádob egy általa termesztett, közel 870 kilogrammot nyom tököt a járműre.

A hétvégén megrendezett nagyszabású eseményt pedig természetesen videóra is vették.

„Már régóta beszéltünk a feleségemmel, hogy ez lenne a legjobb módja annak, hogy elbúcsúzzunk tőle, és így is történt, szóval elég szórakoztató volt” – nyilatkozta a kedvenc kocsiját méltóképp elbúcsúztató férfi a KSTU-TV-nek.

