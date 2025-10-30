Nem is könnyített magán a kutyája séta közben, mégis kutyapiszokkal kapcsolatos kihágásért büntettek meg egy nőt Angliában

Bár az esti sétájuk alkalmával akkor nem is kakilt a kutyája, így összeszedetlen ürüléket sem hagyott utána, mégis 100 fontos – azaz 44 ezer forintnak megfelelő – helyszíni bírságot kapott egy nő Angliában a helyi önkormányzattól, amiért nem tartotta be a kutyapiszokkal kapcsolatos előírásokat.

A BBC által egyszerűen csak Paula néven bemutatott asszony nemrégiben Northampton városában sétáltatta a Welsh springer spánielét, amikor egy helyi tisztviselő megállította, majd bírságot szabott ki rá azért, mert nem volt nála kutyaürülék-zacskó.

Aznap már elvégezte a dolgát, és csak egy rövid sétát tettünk a város központjában, ezért tudtam, hogy nem fog semmit csinálni. Szokatlan módon nem volt nálam a zsebemben, ezért nem tudtam azt mondani, hogy van nálam kutyapiszok-zsák. Mi történt? A helyszínen 100 font bírságot kaptam egy olyan kutyakakiért, amit nem is ő csinált

– emlékezett vissza a nő.

Mint minden más kutyatulajdonos, Paula is tudta, hogy törvényi kötelezettség a kutyák után takarítani, azonban nem tudta, hogy a közterületek védelméről szóló rendelet értelmében kutyasétáltatáskor mindig kell magánál tartania kakizacsit is.

„Őszintén szólva azt hittem, hogy csak figyelmeztetnek, megmondják, mi a törvény, hogy legközelebb tudjam, de nem történt semmi” – tette hozzá az asszony, aki természetesen nagyon igazságtalannak érzi a büntetését.

„Nagyon fontos, hogy ha az emberek a közterületek védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó területen sétáltatják a kutyájukat, akkor rendelkezzenek eszközökkel, hogy eltávolítsák a kutyájuk ürülékét, ha az a közterületre kerül” – reagálta az ügyre az önkormányzat szóvivője. Majd azt is hozzátette, hogy a rendelet előírásainak részeként a tisztviselők bírságot szabnak ki azoknak a kutyasétáltatóknak, akik nem rendelkeznek tisztítóeszközökkel.