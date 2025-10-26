X-Faktor: Valkusz Milán vérig sértette Tóth Andit

Az X-Faktor szombati részében a Tábor történéseit követhették nyomon a nézők. Ezen a ponton a válogatón továbbjutott versenyzők csoportokban adnak elő egy-egy dalt, ami után a mentorok eldöntik, kiket juttatnak a következő fordulóba közülük, és hogy ők melyikük csapatába tartoznak majd.

A CFL nevű rapduó esetén nehezen jutottak dűlőre, ugyanis az összes mentor a saját csapatában akarta tudni őket. Valkusz Milán erősködött a legjobban, úgy gondolta ugyanis, hogy az ő stílusa áll a legközelebb a CFL-éhez. Annak érdekében, hogy megszerezze a csapatot, odáig ment, hogy még zsűritársai munkásságát is minősítette.

„Szerintem nekik halál lehozó, ha hozzád kerülnek” – mondta a Valmar énekese Tóth Andinak, aki szintén szívesen mentorálta volna a CFL-t. Valkusz azzal érvelt, hogy Tóth eddig nem foglalkozott rappel. „Tényleg? Honnan tudod?” – kérdezett vissza az énekesnő.

Tudtam, hogy a Milán hogy tud reagálni egyes helyzetekben. Én nem gondolom azt, hogy egymást kell ott minősítenünk a mentorszékben, és nekem az sértő, hogy ő ezt személyeskedésnek titulálta

– fogalmazott Tóth Andi a riportszobában.

Majka próbálta leállítani Valkuszt a zsűriasztalnál:

Egyikünknél sem tudsz többet erről a szakmáról. Én el akarom felejteni, hogy ezzel érvelj, mert ez nem igaz, Milcsi, hogy te vagy a zenekészítő-producer ennél az asztalnál. Ez nem valid.

Valkusz indulatosan visszakérdezett:

Jó, akkor az érv, hogy szerzek egy zenekészítőt, szerzek egy rappeset, meg elvileg eddig rappelgettem otthon, amit nem hallott senki? Ez érv?

Tóth Andi hitetlenkedve fogadta mentortársa kijelentését.

Valkusz Milán végig kitartott amellett, hogy neki kéne mentorálnia a CFL-t, és azt mondta, utálja, hogy ezen veszekedni kell.

Milán, az van, hogy senki nem veszekszik, mert halálnyugodtan próbált mindenki erről beszélni, te pedig elkezdesz veszekedni, meg másokat lealacsonyítani. Akkor legyen a tied, mert engem konkrétan nagyon megsértettél, szóval legyen a tied!

– jelentette ki Tóth Andi, hozzátéve: tiszteletlennek tartotta Valkusz Milán beszólását.

A CFL mentora így végül Valkusz Milán lett.