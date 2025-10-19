Késkészletet vett a nő, majd megszúrt egy másik nőt, aki szerinte feltartotta a sort a pénztárnál

Késelésig fajult a vita egy bevásárlóközpont pénztárjánál New Jerseyben – írja egy helyi hírportál.

A hatóságok jelentése szerint a 25 éves Amber Thompson október 11-én, szombaton egy Marshalls üzletben vásárolt Kearnyben.

A nő dühös lett, mert úgy érezte, túl sokáig kell várnia a kasszánál, majd kiszúrt magának egy másik nőt, aki szerinte túl sok időt töltött a pénztárnál. Thompson megfenyegette a nőt, hogy odakint majd ellátja a baját.

A megfenyegetett nő és a családja hamarosan elhagyták az üzletet és a parkolóban álló autójukhoz mentek. Thompson közben vett az üzletben egy késkészletet.

Thompson kivett egy kést a frissen vásárolt készletből, a parkolóban üldözni kezdte vele a másik nőt, majd többször megszúrta. Az áldozatot nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A támadó egy női mosdóban próbált elrejtőzni, de a rendőrök gyorsan elfogták a kezében még mindig a véres kést szorongató nőt.

Az ügyben nyomozás indult, Thompsont többek között testi sértéssel és fegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják.