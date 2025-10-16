Egy exvillalakó is szerencsét próbál az X-Faktorban, reméli, hogy nem Majkával fog majd együtt dolgozni

Szombaton folytatódik a 2025-ös X-Faktor válogatója, melyben a műsor előzetese szerint egy korábbi villalakó is feltűnik majd, VV Giada, aki a ValóVilág 2024-es évadában szerepelt – majd később A Konyhafőnökben is szerencsét próbált, de a zsűri nem juttatta tovább.

A soron következő válogató beharangozója szerint a realityszereplő valószínűleg továbbjut a következő fordulóba, ám a műsorvezetők előtt megjegyzi:

Remélem, hogy nem Majkával fogok közösen dolgozni.

Hogy VV Giada sorsa hogyan alakul majd a tehetségkutatóban, egyelőre nem tudni, ám ha eljut a verseny azon szakaszába, ahol mentort kapnak a szereplők, könnyen lehet, hogy végül mégis a rapper csapatába kerül – aki egyébként sok-sok évvel ezelőtt szintén a ValóVilágban mutatkozott be a tévénézőknek.