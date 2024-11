A ValóVilág után A Konyhafőnökben is szerencsét próbált VV Giada

A ValóVilág 12. szériájában VV Giada is versenyzett, amit a kisfia miatt szeretett volna megnyerni, ám nem járt sikerrel. Az édesanya most A Konyhafőnök új évadában is szerencsét próbált egy tésztaétellel.

Miközben az ételt készítette, elmondta a zsűritagoknak, hogy azért szeretné megnyerni a főzőműsort, hogy vehessen egy mobilházat.

Jelenleg úgy élünk, hogy az anyukám, én és a fiam. Most elég szegényes a környezet, szegényesen vagyunk. Tavaly nyáron, olyan augusztusban volt egy vihar, és rádőlt a diófa a házunkra. Azóta sem tudtuk megcsináltatni rendesen. Jelenleg egy szobában vagyok a fiammal, ő már négyéves, külön szoba kéne neki, meg ilyenek, és rossz, hogy ezt nem tudom neki megadni

– mondta az édesanya a riportszobában, miközben a könnyeivel küzdött a kamera előtt.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy a fiamnak egy jobb életkörülményt tudjak biztosítani. Szeretném, ha úgy élne, ahogy mondjuk én voltam.

Noha Giada a tálalást követően minden zsűritagot a pultjához invitált, az elkészített ételével nem nyűgözte le az ítészeket, egy igent sem kapott tőlük.

Nekem most kell 10 perc szünet

– közölte Fördős Zé, miután a versenyző távozott.