a szökésdominic purcell
Élet-Stílus

Felismerhetetlen lett A szökés főszereplője, hófehér szakállat villantott

David Livingston / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 15. 18:04
David Livingston / Getty Images

Mindenki jól emlékszik A szökés című sorozatra, ami 2005 nagy durranása volt tévés fronton. A két főszereplő, Dominic Purcell és Wentworth Miller arcát is emlékezetből lerajzolnánk.

Egészen mostanáig.

Kapcsolódó
Nézd meg a lányát, vedd el az anyját – Miley Cyrus családjában ez tényleg megtörtént
Miley Cyrus családja az évek során számos botrányba keveredett, de mind közül a legszaftosabb a legutóbb felszínre került sztori, miszerint a családanya a huszonéves lányától csábította el a jelenlegi férjét. Hogyhogy nem készült még reality az életükről?

Merthogy Purcell – aki épp Miley Cyrus anyjával jár – egészen új stílust villantott az utóbbi időszakban. Hófehér szakállal tengeti Los Angeles-i mindennapjait, már amikor nem a Cyrus-klánnal balhézik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Országszerte 500 rendőr 47 helyszínen ütött rajta drogkereskedőkön szerdán reggel
Negyven perc után le kellett állítani a BSW koncertjét, végül még a rendőrséget is kihívták
Ezek 2025 legbámulatosabb természetfotói
Dobrev Klára Schmidt Mária fenyegetéséről: „Nyilván pánik van. Az igazság nem derülhet ki, mert borulna minden”
Orbán bejelentette: Nemsokára jön a Trump-Orbán találkozó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik