Felismerhetetlen lett A szökés főszereplője, hófehér szakállat villantott

Mindenki jól emlékszik A szökés című sorozatra, ami 2005 nagy durranása volt tévés fronton. A két főszereplő, Dominic Purcell és Wentworth Miller arcát is emlékezetből lerajzolnánk.

Egészen mostanáig.

Kapcsolódó Nézd meg a lányát, vedd el az anyját – Miley Cyrus családjában ez tényleg megtörtént Miley Cyrus családja az évek során számos botrányba keveredett, de mind közül a legszaftosabb a legutóbb felszínre került sztori, miszerint a családanya a huszonéves lányától csábította el a jelenlegi férjét. Hogyhogy nem készült még reality az életükről?

Merthogy Purcell – aki épp Miley Cyrus anyjával jár – egészen új stílust villantott az utóbbi időszakban. Hófehér szakállal tengeti Los Angeles-i mindennapjait, már amikor nem a Cyrus-klánnal balhézik.