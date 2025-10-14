Vasvári Vivien kiértékelte Donald Trump Orbánnak címzett mondatait: „A nagyhatalmak nem ellenünk, hanem mellettünk”

Donald Trump Orbán Viktort méltatta az egyiptomi békekonferencián, ahol kijelentette például:

Fantasztikus vagy. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok.

Továbbá azt is kiemelte, hogy Orbán szerinte a jövő évi választásokon jobban fog szerepelni, mint legutóbb, ő biztosan támogatja.

Erre reagált Instagram-oldalán a kormánnyal és Trumppal egyaránt szimpatizáló Vasvári Vivien.

Egy történelmi pillanat tanúi vagyunk. Donald Trump ma, az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb bejelentésekor, az egész világ szeme láttára Magyarországról és annak vezetőjéről beszélt. Egy csöppnyi ország, amely újra felkerült a világ térképére – és talán most először – a történelem ritka pillanataiban a jó oldalon, a nyerő oldalon állunk. A nagyhatalmak nem ellenünk, hanem mellettünk. Becsüljük meg ezeket a szavakat, mert ezek nemcsak dicséretet jelentenek, hanem reményt is egy szebb, erősebb jövőre

– írta az influenszer.

A minap Dopeman méltatta a miniszterelnököt: