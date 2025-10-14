Alec Baldwin összetörte felesége kocsiját, miután egy fának ütközött

Alec Baldwin hétfő este egy Instagram-videóban elmagyarázta, hogy testvérével, Stephen Baldwinnal autóbalesetet szenvedtek, miután neje, Hilaria Baldwin autójával egy fának ütköztek.

A fehér Range Rover eleje majdhogynem tropára ment, a színész állítása szerint nem ő, hanem az eléjük bevágó kukásautó volt a hibás.

A bátyám, Stephen meglátogatott. És a hétvégét kint töltöttük a filmfesztiválon

– mondta a Hamptons Nemzetközi Filmfesztiválra utalva.

Egy nagy kukásautó… egy bálnaméretű kukásautó… ez volt a legnagyobb kukásautó, amit valaha láttam… hogy ne ütközzek neki, nekimentem egy fának. Egy nagy, vastag fának, és összetörtem a feleségem autóját. Rosszul érzem magam emiatt. De minden rendben van, én is jól vagyok és a bátyám is jól van.