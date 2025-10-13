Tóth Gabi: 20 év szakmai tapasztalattal, megannyi tehetségkutatóval tudom, hogy a versenyzőimnek helyük van az élő show-ban

Sok-sok drámai döntés árán, de összeállt Tóth Gabi csapata a Megasztár élő adásaira: az énekesnőt sokan kritizálták a műsorban mutatott ítéleteit látva, ám most nekik is üzent új posztjában.

Kedves emberek! Íme a csapatom! Vállalom a döntéseimért a felelősséget és pontosan tudom, hisz 20 év szakmai tapasztalat, megannyi tehetségkutatóval a hátam mögött, hogy mindhárom versenyzőmnek helye van az élő show-ban és olyan tudás van a birtokukban, amit majd meg is fognak mutatni mindenkinek! Mi már elkezdtük a közös munkát a versenyzőimmel és minden pillanat élmény, amit velük tölthetek!

Hozzáteszik, belecsapnak, állják a sarat, mert ő már megedződött, a csapatáért pedig mindent megtesz majd szakmailag.

Kiállok, tűzbe megyek, és helyettük is viselem a nyilakat, mert sosem gyengülünk el, csak szeretni jöttünk, zenélni és szívből írni meséket

