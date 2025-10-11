Sigourney Weaver elé letették egy új Alien-film ötletét: „Egészen rendkívüli”

Sigourney Weaver egy New York-i képregényfesztiválon adott friss interjúban elmondta, hogy megbeszélést folytatott a Disney-vel arról, hogy esetleg visszatérjen az ikonikus Ellen Ripley hadnagy szerepéhez az Alien franchise egy jövőbeli epizódjában.

A színésznő azt mondta, elolvasta Walter Hill, a filmsorozat producerének, írójának egy lehetséges forgatókönyv-ötletét.

Walter Hill nagyon jó barátom, és 50 oldalt írt arról, hogy hol lenne most Ripley ebben az egész univerzumban, és ezek egészen rendkívüli ötletek.

Hogy újra eljátszaná-e Ripley-t, úgy felelt:

Nem tudom, lesz-e ebből valami, de volt egy találkozóm a Foxszal, a Disney-vel, vagy akinél a jogok vannak. Soha nem éreztem szükségét, hogy újra Ripley legyek, mindig azt mondtam, hagyjuk őt nyugodtan megpihenni. De Walter írása annyira igazi és friss… egy olyan társadalomról szól, ami bebörtözne valaki, aki próbált segíteni az emberiségen, de mégis problémát jelent számukra

– utalt a karakterre.

Weaver először Ridley Scott 1979-es eredeti Alienjében játszotta el a főszerepet, majd később James Cameron 1986-os folytatásában. Ezt még két Alien-mozi követte a színésznő részéről.

Szerintem tényleg nagyon erős az az első 50 oldal. Walterrel tényleg dolgoznék, hogy lássuk, milyen lesz a történet többi része. Másfajta Alien lenne, ijesztő nyilvánvalóan, mert felbukkanna benne egy idegen. De nagyon izgalmas, amit a karakterrel csinált Walter. Jól átadja a humorát, az erejét, a dühét…