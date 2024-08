Elsőszülött: a Halál

A hetvenes évek hollywoodi filmsorozatai, akárcsak az alienek, igencsak szívósak. Azokat a fél évszázada népszerűvé vált történeteket és karaktereket, amelyek eléggé különleges, saját világba ágyazódtak, továbbra is elevenen tartja a szórakoztatóipari gépezet. Csak az elmúlt hónapokban bemutatták az új A majmok bolygója-filmet, Az akolitus sorozat révén folytatódott a Csillagok háborúja messzi-messzi galaxisának felfedezése – egyesek felprédálást mondanának –, és a Mad Max rendezője is egyértelművé tette, hogy nyolcvanévesen is ő szeretne lenni a Mad Max rendezője.

Az Alien-sorozat ezen a skálán az eredeti filmektől messzire távolodó Star Wars és a továbbra is egyetlen szerzőhöz kötődő Mad Max közé helyezhető, közelebb az utóbbihoz. Ridley Scott remekművét, A nyolcadik utas: a Halált egyéni hangú, sőt Scottnál voltaképpen egyénibb hangú rendezők folytatták, hogy aztán James Cameron, David Fincher és Jean-Pierre Jeunet egyként magas színvonalú, de azért egyre kevésbé jelentős filmjeit követően a sorozat másfél évtizedes, hibernációs álomra szenderüljön. Scott a 2012-es Prometheusszal vette fel újra a fonalat, és megkísérelte kidolgozni a történetben xenomorfnak nevezett lények, e „tökéletes organizmusok” hátterét: hogyan szabadította ránk a tomboló idegeneket az emberi bírvágy?

Ez a megközelítés hidegen hagyta a rajongók többségét, aminek nyilván az is volt az oka, hogy a Prometheus néhány sötéten fenséges képe és hátborzongató alienabortusz-jelenete ellenére az újabb Scott-filmeket gyakran jellemző akadémikus és fellengzős stílusban készült. Az ugyancsak Scott által rendezett, Covenant alcímű folytatás egyszerre haladt tovább a Prometheus által megkezdett úton – megint fontos szerepet kapott a Michael Fassbender által játszott, diktátor hajlamú android –, ám közben

igyekezett visszatalálni az első Alien egyszerűbb horrorkoncepciójához is, amelynek lényege, hogy egy zárt helyen néhány szerencsétlen űrhajóst legyűrhetetlen vírusként pusztít el a megtestesült, nyálkás, csupafog idegenség.

Így érkezünk el az idei, a sorban hetedik Alien-filmhez.