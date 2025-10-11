Erdélyi Mónika: Annyira unalmas, hogy „jaj, Magyarországon nincsen Halloween, csak halottak napja”. Hát nálunk van

A Bors szólaltatta meg a közelgő Halloween kapcsán Erdélyi Mónikát. A műsorvezető közismerten nagy rajongója az angolszász ünnepnek, ezúttal is arról beszélt, náluk a ház dekorálása külön rituálé.
Komoly dekoráció van: pókhálók, denevérek, fekete macskák, csontvázak mindenhol. A kaja is rémisztő. Én nagyon komolyan készülök erre, általában három napom elmegy csak a díszítésre és a felkészülésre.
Azt meséli, idén nagy halloweeni bulit tartanak, de még így is akadnak olyanok az interneten, akik kritikus szemmel tekintenek a Halloweenre.
Annyira unalmas, hogy mindig azt kapom, hogy » Jaj, Magyarországon nincsen Halloween, itt csak halottak napja van «. Hát nálunk van.
Kapcsolódó
Erdélyi Mónika felidézte egy balatoni nyaralását, amikor borzalmas körülmények fogadták egy jó nevű szállodában
„A zuhanyzó olyan volt, amit még egy kempingbe sem raknék be szívesen.”