Erdélyi Mónika: Annyira unalmas, hogy „jaj, Magyarországon nincsen Halloween, csak halottak napja”. Hát nálunk van

A Bors szólaltatta meg a közelgő Halloween kapcsán Erdélyi Mónikát. A műsorvezető közismerten nagy rajongója az angolszász ünnepnek, ezúttal is arról beszélt, náluk a ház dekorálása külön rituálé.

Komoly dekoráció van: pókhálók, denevérek, fekete macskák, csontvázak mindenhol. A kaja is rémisztő. Én nagyon komolyan készülök erre, általában három napom elmegy csak a díszítésre és a felkészülésre.

Azt meséli, idén nagy halloweeni bulit tartanak, de még így is akadnak olyanok az interneten, akik kritikus szemmel tekintenek a Halloweenre.