Élőben közvetítette a Twitch-en a szülését egy streamer

A streamelő Fandy 2015 óta közvetíti a Twitch-en mára 364 ezer fősre duzzadt követőtáborának, hogyan játszik a World of Warcrafttal, a Grand Theft Autóval vagy éppen csak kötetlenül csetelget velük.

Október 8-án a szokásostól eltérően ugyanakkor a szülését és vajúdását mutatta meg élőben

– írta a Hyperfresh.com.

A Baby Time. Live Birth (Babaidő. Élő szülés) című közvetítés nyolc kimerítő óra alatt 30 000 nézőt vonzott, még a platform vezetőjét, a DJClancy felhasználónevű Dan Clancy-t is.

Hi twitter my water just broke so I think I’m going this live Baby time :) https://t.co/oHQbLm3wTi pic.twitter.com/andlg7l7NM — ғᴀɴᴅʏ (@fandybtw) October 7, 2025

Az este egy szimpla X-poszttal indult:

Szia Twitter, elfolyt a magzatvizem, úgyhogy azt hiszem, élőben mutatom. Eljött az ideje a babának.

Az austini Fandy a Twitchen megmutatta, ahogy otthon, a nappalijában, barátai körében egy felfújható medencében vajúdik, majd megszüli kislányát, Lunát.

Sziasztok srácok, hamarosan kijön a babám

– üdvözölte a stream elején követőit a nő, majd a vajúdás hosszú óráiban már-már kimerülten olyanokkal viccelődött, hogy

Akarsz inni egy felest? Igen. Innunk kellene. Brian, te is inni fogsz. Egy baráti felest. A kicsi is inna, ha tudna.

Végül hajnalban látta meg a napvilágot Luna.

A streambe bekapcsolódott Clancy-től nem ritka, hogy mióta 2023 óta ő a Twitch vezérigazgatója, kommentel, ezzel szorosabbra varrva a kapcsolatot a készítőkkel, de most nem egy sablon üzenetet írt, hanem:

Fandy, sok szerencsét és gratuláció! A legjobbakat kívánom ehhez az utazáshoz.

A közvetítés miatt azonban Fandy kapott hideget-meleget. A támogatók olyanokat írtak, hogy „ez a való élet a maga filter nélküli önmagában”, viszont az internetezők egy része szerint ez már túlzás, túl intim pillanatot mutatott meg Fandy, akinek az igazi neve Cady – számolt be róla a lap.

Szerencsétlen gyerek még meg sem született, máris eladták a tartalomért

– dühöngött egy felhasználó az X-en. Volt olyan is, aki azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti a kismamát, mert szerinte arra használta fel a csecsemőt, hogy ne zuhanjon be a nézettsége.