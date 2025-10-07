Új világrekord: biciklivel mászta meg az Eiffel-tornyot, a lába le sem ért a földre

A francia kerékpáros és tiktoker, Aurelien Fontenoy világrekordot döntött azzal, hogy 686 lépcsőfokot megmászott kerékpárral az Eiffel-toronyban anélkül, hogy a lába a földhöz ért volna – írja a Hindustan Times.

Fontenoy mindössze 12 perc 30 másodperc alatt tette meg a párizsi nevezetesség 686 lépcsőfokát – jelentette be pénteken az Eiffel-torony üzemeltetője, a Société d’Exploitation de la Tour Eiffel. Ezzel közel hét perccel döntötte meg a több mint két évtizeddel ezelőtt felállított korábbi rekordot.

Ennél a kihívásnál fékeznem kell, és csak a gumit összenyomnom, mert nincs felfüggesztésem vagy bármi, ez csak egy merev kerékpár. Szóval csak pumpálnunk kell a féket, és ugrálnunk, ugrálnunk, sokat ugrálnunk!

– magyarázta a 35 éves férfi a kihívás után.

A tiktoker már évek óta tervezte az új rekord felállítását, azonban hol a koronavírus-járvány, hol a párizsi olimpia, hol pedig az Eiffel-torony újrafestése szólt közbe. A mászásra való felkészüléssel hónapokat töltött, intenzív edzőtermi edzésekkel és ugrókötelezéssel erősítette az állóképességét.

Amikor aztán végre elérte a második emeletet, Fontenoy bevallotta, hogy „összetört”.

Amikor megérkeztem a célvonalhoz, teljesen összetörtem, mert 12 perc volt, de 100 százalékos erőfeszítést adtam bele 12 perc alatt. Nagyon boldog voltam, mert semmit sem mutattam belőle, de az egy kis stresszt jelentett számomra, hogy megdöntöttem ezt a rekordot

– mondta.

Fontenoy öt évvel ezelőtt vonult vissza a hegyikerékpáros versenyzéstől, és a figyelemfelkeltő világrekord-kísérletei arról szólnak, hogy továbbra is kihívások elé állítsa önmagát és népszerűsítse a sportágat. A közösségi médiában több mint 1 millió követővel rendelkező férfi most a legnagyobb tornyok megmászását tervezi, és azt mondja, hogy az utolsó pont a Burdzs Khalifa megmászása lesz.