Hetvenhat év után visszatér a legendás sörgyár Magyarországra

Újra megjelenik Magyarországon a történelmi Haggenmacher sörmárka – írja a Világgazdaság.

A svájci származású id. Haggenmacher Henrik 1873-ban indította el a sörgyárát hazánkban ugyanabban a budafoki gyárépületben, ahol a napokban újra otthonra lel a márka. Az 1949-ben bezárt gyárat Haggenmacher azonos névre keresztelt fia virágoztatta fel, míg a lánya, Berta Lujza 1898-ban hozzáment Dreher Jenőhöz, tehát a két nagy rivális sörgyáros család rokoni kapcsolatba került.

A két sörfőzde később érdekszövetségbe lépett, és az 1930-as években megszületett a Dreher-konszern, vagyis a Dreher–Haggenmacher Első Magyar Serfőzde Rt. Persze abban az időben még egészen másként nézett ki az épület, ahogyan arról egy korabeli fotó is tanúskodik, amelyen a keramitlapokkal burkolt udvaron malátával teli zsákokat szállító lovaskocsit, illetve ökrösszekeret is láthatunk, hátul pedig a régi hordófejtő, azaz a kádárműhely ma is használatban lévő épülete, az erjesztőház, illetve a főzőház látszik.

A gyár újbóli megnyitásának alkalmából szeptember 26-tól háromnapos fesztivál várja az érdeklődőket bajor zenét játszó rézfúvós zenekarral, kiállításokkal, bajor ételekkel és jó sok csapolt sörrel. Az új sörfőzde teljesen automatizált főzőházzal, vízszűréssel, nagy kapacitású palackozóval és energiatakarékos rendszerekkel rendelkezik, és a sört a budafoki pincerendszerben tárolják, ezzel is jelentősen csökkentve az energiafelhasználást.

A korszak másik söróriásának kőbányai pincerendszere mindeközben más utakon próbál a köztudatban maradni: a Dreher egykori sörgyárának épületkomplexumába egy többéves összművészeti eseménysorozattal lehelt életet néhány fiatal.