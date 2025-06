„Ez kívülről elég profi projektnek tűnhet, pedig csak pár egyetemista szervezi a szabadidejében”

Ma már többnyire csak filmproducerek látnak fantáziát a Kőbánya alatt elterülő pincerendszerben – és az a néhány fiatal, aki a nyár leghosszabb napjára fordulva több mint ezer embert csábított az egykori sörgyár 1-es terültére, hogy a naplementén és napfelkeltén átívelő bulijukkal reményt adjanak a kerületnek, hogy talán egyszer nemzetközi szinten is meghatározó kulturális színtér váljon belőle. Mi is megnéztük a Kamalect: Kőbánya S1 rendezvényét, ahol a performanszok, installációk és a három színpadról szóló koncertek mellett még egy zenélő és villámokat szóró Tesla-tekercset is láttunk, illetve nemcsak láttuk, hanem fotóztunk is. Galéria.