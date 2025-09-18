Egy házaspár tagjai négy és fél évvel az esküvőjük után tudták beazonosítani azt az idegent, akit a nagy eseményről készült fotóikon is láttak, miután sem ők, sem a rokonaik nem ismerték fel a férfit – írja a Daily Mail.

Michelle és John Wiley a This Morning című műsor vendégei voltak, ahová a rejtélyes idegen, Andrew is csatlakozott hozzájuk, és elmesélték, hogyan keveredett oda, és miként bukkantak a nyomára. A boldog pár négy évvel ezelőtt házasodott össze, de miközben a különleges napjukról készült képeket nézegették, megláttak egy magas férfit kék öltönyben, akit egyszerűen nem ismertek fel. A rejtélyes alak után kutatva megkérdezték a barátaikat, családtagjaikat és az összes jelenlévőt, hogy ismerik-e a férfit, de nem kerültek közelebb a megoldáshoz.

Senki sem beszélt vele. Ez egy olyan dolog volt, amit egyszerűen nem tudtam kiverni a fejemből. Arra gondoltam, miért volt ott? Kitettem pár posztot a Facebookomra is, és azt mondtam a barátaimnak, hogy osszák meg a képeket és próbáljuk meg kideríteni, ki lehetett az az ember

– mondta a feleség a műsorban.

A nő végül felvette a kapcsolatot egy influenszerrel, Darren Dowlinggal, és megkérdezte, hogy „hajlandó-e egy kihívásra”, hátha az online követőbázisát felhasználva felkutathatják a férfit. Az infleunszer mókásnak találta az ötletet, így rábólintott, és állítólag két órán belül Andrew hozzászólt a poszthoz. Andrew a reggeli műsor adásában is megjelent, és elmesélte a maga szemszögéből a történteket: azt mondta, a barátnője egy másik esküvőn volt koszorúslány, ahová külön indultak el, de neki elfelejtettek arról szólni, hogy végül másik címen kellett volna találkozniuk. Miután a férfi csak a barátnőjét és a menyasszonyt ismerte a násznépből, egészen addig fel sem tűnt neki, hogy rossz helyre keveredett, amíg meg nem pillantotta a fehér ruhába öltözött menyasszonyt, akit nem ismert fel. Ekkor – nem tisztázott okokból – mégis úgy döntött, hogy kitart az idegenek esküvője mellett, és amíg neki nem szól senki, addig ő sem szól senkinek.

Aztán láttam, hogy be vagyok karikázva a képeken, amiken a »Látta ezt a férfit?« felirat van, mintha egy körözési plakát lenne

– mondta Andrew, aki ezek után jelentkezett a párnál, hogy tisztázza a személyét.

Ugyan a Wiley házaspár esküvői fotóival semmi probléma nem volt azon kívül, hogy Andrew is feltűnt rajtuk, ezt nem mondhatja el magáról mindenki. Korábbi cikkünkben 24 szinte már vállalhatatlan esküvői fotót mutatunk, illetve azt is megírtuk, a fotósok szerint milyen jelekből szűrhető le egy frigy élettartama.