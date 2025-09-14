Összetört a 23 ezer literes edény, miközben készült a világrekord méretű étel

Eltört az az óriási edény, amelyben a nigériai séf és korábbi Guinness-rekorder, Hilda Baci megpróbálta elkészíteni a világ legnagyobb jollof rizsét, miközben daruval akarták felemelni, hogy lemérjék a végső tömegét – írta a BBC. Több ezer ember gyűlt össze Lagosban, hogy megnézze a legújabb világrekord-kísérletét az ismert gasztroinfluenszernek, aki 2023-ban a leghosszabb főzőmaraton címet is megszerezte.

A népszerű nyugat-afrikai étel elkészítéséhez az egyedi készítésű, 23 ezer literes edénybe 4 ezer kiló rizst, 500 doboz paradicsompürét, 600 kilogramm hagymát és 128 kiló kecskehúst öntöttek. Kilenc órán át kevergették.

Az acéledényt egy 300 fős csapat két hónapon át gyártotta le, de az egyik láb végül megadta magát.

A 28 éves Baci csapata a kilenc órán tartó főzés után kétszer is megpróbálta lemérni az étel össztömegét, de nem sikerült. A videókon látható, hogy mikor a hatalmas piros serpenyőt megemelték, az egyik oldala meghajlott, és a tartólábak is megadták magukat, az étel azonban nem ömlött ki.

Baci csapata a rekordkísérlet után azt mondta, különböző videófelvételeket próbálnak most összegyűjteni, hogy azzal erősítsék meg a sikerüket, és bekerülhessenek a Guinness Rekordok Könyvébe.

Az ételt szétosztották a nézők között.

A séf a lapnak arról beszélt, egy évi tervezés előzte meg a rekordkísérletet.

Mi, nigériaiak vagyunk Afrika óriásai, és a jollof egy olyan étel, amiről az afrikaiakat mindenki ismeri.

Szerinte, jó tenne az országnak, ha övéké lenne a rekord.

A jollof számos nyugat-afrikai ország hagyományos ételélnek számít, a rizst paradicsomszószban párolják, gyakran húst vagy tenger gyümölcseit adnak hozzá.

Baci 2021-ben megnyert egy versenyt a jollof rizs egy saját verziójával, majd 2023-ban országos ismerettségre tett szert azzal, hogy megdöntötte a főzőmaraton világcsúcsát: 93 órán és 11 percen, azaz közel négy napon át főzött. Világrekordja azonban nem maradt fent sokáig, előbb az ír Alan Fisher döntötte meg, majd a mai rekorder, az ausztrál Evette Quoibia, aki 140 órán és 11 percen át főzött a Guinness Rekordok Könyve szerint.