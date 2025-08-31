Nem engedték be a Fehér Házba a 88 éves hollywoodi legendát, mert hazudott a koráról

Megtagadták a belépést a Fehér Házba Dyan Cannontól, miután állítólag korábban hazudott a koráról az útlevelében – írja a New York Post.

A 88 éves színésznő a héten Kym Douglasszal, Tracey Bregmannal, és Christine Avanti-Fischerrel együtt utazott Washingtonba, a négyesnek egy közös podcastje is van. Városnézés után megpróbáltak bejutni a Fehér Házba, ám miután leellenőrizték az adataikat, nem engedték be őket. Nem titkolták az esetet, Douglas még az Instagramon is megosztotta a történteket.

Majdnem letartóztattak minket Washingtonban, mert valaki közülünk hazudott a titkosszolgálatnak. Szerintetek melyikünk lehetett?

– tette fel a kérdést a posztban.

A videóban Cannon elárulta, hogy még évekkel ezelőtt hazudott a koráról és egy téves szám szerepelt az útlevelében, ezért tiltották ki a Fehér Házból. A videót egyébként Douglas után maga Cannon is megosztotta, és egyáltalán nem szégyellte a történteket.

Újra megtenném

– írta a poszthoz.

Cannon olyan filmekben szerepelt, mint a Mennyország várhat, az Utolsó gyémántrablás vagy A rózsaszín párduc bosszúja, de feltűnt az Ally McBeal vagy a Beverly Hills, 90210 sorozatokban is. Háromszor jelölték Oscar-díjra, először 1969-ben a Bob és Carol és Ted és Alice című filmben nyújtott alakításáért, majd 1976-ban a Number One című rövidfilmjéért, és 1978-ban a Mennyország várhat mellékszerepéért.