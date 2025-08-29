Egy vízesésnél videózott, de elsodorta az ár – 6 napja nem találják a 22 éves indiai youtubert

Egy egészen hátborzongató baleset történt még a múlt szombaton az India keleti részén fekvő Orisza állam egyik festői szépségű vízesésénél, amikor egy fiatal youtuber belegázolt a vízbe, hogy egy látványos videót forgasson a megáradt Machkund folyóban a Duduma-vízesésnél, de aztán elsodorta a víz, és azóta sem tudták megtalálni a hatóságok – írja a Daily Mail a helyi sajtóbeszámolók alapján.

A 22 éves Sagar Tudu eltűnésének több szemtanúja is volt, akik hiába próbáltak neki segítségül kötelet dobni a vízbe. De a tragikus esetről pedig egy drónfelvétel is készült.

A tragédia akkor történt, amikor a heves esőzések után hirtelen víz ömlött a Machkund folyóba, ami a helyi jelentések szerint drámai módon megemelte a folyó vízszintjét.

A hatóságok nagyszabású keresést indítottak, amelyben a rendőrség, a tűzoltóság, az állami katasztrófaelhárítási erők és a helyiek is részt vettek. De vasárnap estére csak a fiatal videós táskája, és filmezéshez használt eszközei kerültek elő. Tudut viszont azóta sem találták meg.

A 22 éves fiatalember egyébként valószínűleg az 500 feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornájára akart egy videót készíteni, ahova a természetfotóit és az oriszai kultúrát népszerűsítő tartalmakat gyártott a helyi média szerint.

Az eset aggodalmakat váltott ki a turisták körében népszerűnek számító, 150 méter magas vízesés biztonságával kapcsolatban, egyesek szerint ugyanis az erős áramlatok – különösen heves esőzések alatt vagy után – komoly veszélyt jelentenek a látogatókra.