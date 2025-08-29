Az AlzaBoxból való átvétel még egyszerűbb – már az alsó fiókokat is választhatják a vásárlók.

Az Alza.hu új szolgáltatással állt elő vásárlói számára – már alsó fiókba is kérhetik csomagjaikat. Az új funkció megkönnyíti a termékek átvételét azok számára, akiknek problémái vannak a magasabban lévő fiókok elérésével.

A vásárlóknak nincs más dolga, mint hogy bejelölik az “Az alsó fiókot részesítem előnyben” négyzetet az AlzaBox kiválasztásakor. A rendszer regisztrálja ezt és a szekrény alsó részén lévő fiókokba sorolja a csomagot. A fiókok maximális magassága 140 cm.

“A legérdékesebb feladatokat mindig a vásárlóktól kapjuk. Ez a fejlesztés is az ő igényeikre reagál, hiszen így a mozgásban korlátozottak mellett azok is könnyen vehetik át csomagjaikat akik nem érik fel a felsőbb fiókokat ” – mondta el Takács Csaba ügyvezető.

Azon kivételes esetekben, amikor a csomagot nem lehet a megadott korlát alatt a postafiókba helyezni, a vásárló SMS-ben kap tájékoztatást a postafiók tényleges magasságáról.

A cég már több mint 550 AlzaBoxot üzemeltet Magyarországon és számuk folyamatosan növekszik. Ez egy nyitott hálózat, ahová akár más csomagszállító cég rendelését is kérhetik a vásárlók a nap 24 órájában, a hét minden napján.