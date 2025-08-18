nyúlmókuszombibetegség
A „mutánsnyulak” után „zombimókusok” hozzák rá a frászt az amerikaiakra

24.hu
2025. 08. 18. 19:00
A fertőzött állatokat néhány éve már észlelték Észak-Amerikában, most újabbak jelentek meg.

Mintha egy horrorfilmet néznénk: nemrég számoltunk be róla, hogy mutánsszerű „szarvasnyulak” jelentek meg egy amerikai kisvárosban, most pedig rémisztő külsejű „zombimókusokról” érkeztek hírek Észak-Amerikából – írja a New York Post. A mókusokat korábban Maine államban és Kanada egyes részein is lencsevégre kapták.


Az állatokat egy vírusos betegség támadta meg, ami miatt sok helyen kikopott a szőrük és gennyes daganatok jelentek meg a testükön, fejükön. A mókusokat már évekkel korábban is észlelték.


Idén július végén azonban egy friss képet is kitettek a Redditre egy fertőzött állatról.

Először azt hittem, valamit eszik az előkertemből, aztán rájöttem, hogy az arcán van valami

– írta az oldalon egy felhasználó.


A vírus érintkezéssel terjed a mókusok között, a betegség később daganatokat hoz létre, amelyek a belső szerveket is megtámadhatják. Szakértők azonban hangsúlyozták, hogy a vírus emberekre nem veszélyes.

A mókus sem az emberekre, sem a háziállatokra, sem a madarakra nem veszélyes, így a látványuk ellenére nincs ok pánikra

– nyilatkozta Shevenell Webb, a Maine-i Vadvédelmi és Halászati Hivatal munkatársa.

