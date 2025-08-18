A „mutánsnyulak” után „zombimókusok” hozzák rá a frászt az amerikaiakra

Mintha egy horrorfilmet néznénk: nemrég számoltunk be róla, hogy mutánsszerű „szarvasnyulak” jelentek meg egy amerikai kisvárosban, most pedig rémisztő külsejű „zombimókusokról” érkeztek hírek Észak-Amerikából – írja a New York Post. A mókusokat korábban Maine államban és Kanada egyes részein is lencsevégre kapták.

‘Zombie squirrels’ covered in oozing warts spotted sulking through US backyards: report https://t.co/5MGlDvEfqH pic.twitter.com/zZCTaMFjOl — New York Post (@nypost) August 18, 2025



Az állatokat egy vírusos betegség támadta meg, ami miatt sok helyen kikopott a szőrük és gennyes daganatok jelentek meg a testükön, fejükön. A mókusokat már évekkel korábban is észlelték.



Idén július végén azonban egy friss képet is kitettek a Redditre egy fertőzött állatról.

Először azt hittem, valamit eszik az előkertemből, aztán rájöttem, hogy az arcán van valami

– írta az oldalon egy felhasználó.

Experts send stark warning as ‘zombie squirrels’ invade back gardens and spread virus https://t.co/qRreqssNWp pic.twitter.com/mFwApA406w — Daily Star (@dailystar) August 17, 2025



A vírus érintkezéssel terjed a mókusok között, a betegség később daganatokat hoz létre, amelyek a belső szerveket is megtámadhatják. Szakértők azonban hangsúlyozták, hogy a vírus emberekre nem veszélyes.

A mókus sem az emberekre, sem a háziállatokra, sem a madarakra nem veszélyes, így a látványuk ellenére nincs ok pánikra

– nyilatkozta Shevenell Webb, a Maine-i Vadvédelmi és Halászati Hivatal munkatársa.