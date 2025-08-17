seattleékszerboltrablásrolex
Videó: 90 másodperc alatt kipakolták az ékszerboltot, 2 millió dollárnyi gyémántot, luxusórát, aranyat vittek el

24.hu
2025. 08. 17. 12:42
Így lehetne keresni másfél perc alatt 675 millió forintot. De nem lenne érdemes.

Betörők becslések szerint 2 millió dollár (675 millió forint) értékű gyémántot, luxusórát, aranyat és egyéb tárgyakat raboltak el egy merész, fényes nappal elkövetett, mindössze 90 másodpercig tartó ékszerüzlet-rablásban, Seattle-ben csütörtökön – számolt be róla az ABC News.

A térfigyelő kamerákon látszik, ahogy négy maszkos ember kalapáccsal betörte a bezárt bejárati ajtó üvegét, majd hat vitrint kifoszt.

Az egyik kiállított vitrinben tartottak egy 750 ezer dollár (250 millió forint) értékű Rolex órát, egy másikban egy 125 ezer dollár (42 millió forint) értékű smaragd nyakláncot.

A rendőrség közlése szerint az egyik maszkos medvespray-vel és sokkolóval fenyegette meg a dolgozókat, de senki sem sérült meg.

Meglehetősen megrázott minket a helyzet, egy ideig zárva leszünk

– nyilatkozta telefonon a családi tulajdonban levő üzlet alelnöke, Josh Menashe, aki hozzátette, még dolgoznak a károk pontos mértékének feltárásán.

A rendőrök azt is közölték, ők kimentek a helyszínre, de addigra a rablók már autóval elmenekültek, és a környék átkutatása közben se találtak a nyomukra.

