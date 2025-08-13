Elkezdődött a tanszervásár az Auchanban

Augusztus elejével elindult az iskolakezdési szezon az Auchan áruházakban, ahol idén a vásárlóknak nem kell számottevő árnövekedésre számítaniuk, ugyanis a tanszerek átlagos ára nem emelkedett a tavalyihoz képest. A hipermarketlánc több mint 2000-féle iskolaszert kínál, a sajátmárkás, kedvező ár-érték arányú termékektől a prémium gyártók kínálatáig, mindenki megtalálhatja az igényeinek és pénztárcájának megfelelőt.

Az Auchan célja, hogy a tanévkezdés terheit mérsékelje, ezért idén a kedvező árakon kívül extra családi kedvezménnyel készülnek. A megszokott havi egy alkalommal járó, 5 százalékos árengedmény helyett augusztusban két csütörtöki napon is 10 százalék kedvezményt adnak azoknak a családoknak, akiknek 18 év alatti gyermekük van és regisztrálnak az OkAuchan applikációban vagy az auchan.hu oldalon a „családi napokra”. A kedvezmény maximum 100 ezer forintos vásárlásig érvényes, így akár a nagybevásárlás is jóval olcsóbban jöhet ki.

Jó hír az is, hogy az Auchan választékából már akár 5000 forintból iskolába indítható egy alsós kisgyermek. A kezdőcsomagban füzeten, írószeren kívül egy sajátmárkás iskolatáska is szerepel. Természetesen táskafronton a nagy márkák termékei is jelen vannak, ezek ára viszont 10 ezer forinttól indul, és egészen 30 ezerig terjed.

A kínálat idén is követi a trendeket: a legkeresettebb minták közé tartoznak a kapibara és Minecraft tematikájú termékek, és nagy az érdeklődés a környezettudatos, csomagolásmentes iskolaszerek iránt is. A füzetek, írószerek, tolltartók és iskolatáskák nemcsak az áruházakban, hanem online is elérhetők, és azok is bőven tudnak válogatni, akik az utolsó pillanatra hagyják a beszerzést. A választékot egyébként az előző évek eladási tapasztalatai és az iskolai tanszerlisták figyelembevételével alakították ki.

Bármennyire is igyekszik az Auchan enyhíteni a családok terhein, azért a tanévkezdés vitathatatlanul anyagi kiadással jár, különösen ott, ahol egyszerre több gyereket kell iskolába indítani. Ezért ez az időszak az Auchanban a társadalmi szolidaritás időszaka is, hiszen nyolcadik éve szervezik meg a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) közösen a tanszergyűjtő akciót. A vásárlókat arra kérik, hogy ha lehetőségük van rá, vegyenek egy-két iskolaszerrel többet, amiket augusztus 24-ig az áruházak kijáratánál elhelyezett gyűjtőpontokon adhatnak le adományként. Tavaly több mint 123 ezer tanszert sikerült így összegyűjteni, amelyből több mint 10 500 gyermek kapott iskolai csomagot. A cél idén is az, hogy egy gyermek se szenvedjen hátrányt tanévkezdéskor – sem anyagi okból, sem a felszerelés hiánya miatt. Az Auchan idén is bízik a vásárlói nagylelkűségében, miközben a saját vevőit is támogatja a pénztárcabarát iskolakezdésben.